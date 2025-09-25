Η δεύτερη παραίτηση σε πρωινή εκπομπή είναι γεγονός: Γιατί «τελείωσε» ο αρχισυντάκτης της Καινούργιου;

Η δεύτερη παραίτηση από τις πρωινές εκπομπές είναι γεγονός και αυτή τη φορά δεν συνέβη μπροστά από τις κάμερες αλλά πίσω. Μετά το Ποσειδώνα Γιαννόπουλο ο οποίος αποχώρησε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα όπου είχε ρόλο σχολιαστή, παρελθόν αποτελεί ο αρχισυντάκτης της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο λόγος για τον Θοδωρή Σημαντηράκη που υπέβαλλε την παραίτησή του την προηγούμενη Παρασκευή. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη της αρχισυνταξίας από άλλο πρόσωπο ενώ η Κατερίνα Καινούργιου έχει άλλο μέλος της εκπομπής στο ακουστικό της για να την κατευθύνει την ώρα που η εκπομπή βρίσκεται στον τηλεοπτικό αέρα.

Πρόκειται για το βοηθό αρχισυντάκτη Ειρήνη Αρβανίτη που δεν αποκλείεται να πάρει μόνιμα το ρόλο της αρχισυντάκτριας. Σύμφωνα με πληροφορίες η Κατερίνα Καινούργιου διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους πως δεν υπήρξε κανένα προσωπικό πρόβλημα με τον Θοδωρή Σημαντηράκη καθώς ήταν προσωπικοί λόγοι που οδήγησαν τον δημοσιογράφο σε παραίτηση. Πρέπει να σημειωθεί πως σταθερά δύο εβδομάδες η «Super Κατερίνα» είναι πρώτη σε τηλεθέαση χωρίς να έχει υποχωρήσει από την αρχή της σεζόν ούτε μια μέρα από την πρώτη θέση στον πίνακα των πρωινών εκπομπών.