Καποδίστριας: Ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη επιλογή του σκηνοθέτη - Ποιος ηθοποιός ήταν η πρώτη

Ο Γιάννης Σμαραγδής, σκηνοθέτης της πολυσυζητημένης ταινίας «Καποδίστριας», αποκάλυψε πως ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη του επιλογή για τον ρόλο του πρωταγωνιστή, υποστηρίζοντας πως έφερνε άλλους ηθοποιούς και κάποιος τους έδιωχνε.

Μέσα από την εκπομπή «Το Χουμε» αποκαλύφθηκε πως ένα από τα πέντε πρόσωπα που προτάθηκαν για τον ρόλο του Καποδίστρια, ήταν ο Μιχάλης Σαράντης, ο οποίος μάλιστα πίσω στο 2021 είχε φωτογραφηθεί ως πρωταγωνιστής για την πρώτη επίσημη ανακοίνωση της ταινίας.

Ο «πόλεμος» που δέχθηκε η ταινία μετά την κυκλοφορία της φανερώνεται πως είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα καθώς όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ίδιος ο σκηνοθέτης, δυσκολεύτηκε πολύ να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τελικά πέρασαν ακόμη πέντε άτομα μέχρι να «κλειδώσει» η συμμετοχή του Αντώνη Μυριαγκού στην ταινία.