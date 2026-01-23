Μενού

Καποδίστριας: Ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη επιλογή του σκηνοθέτη - Ποιος ηθοποιός ήταν η πρώτη

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Καποδίστριας», Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη του επιλογή του σκηνοθέτη για τον ρόλο.

Reader symbol
Newsroom
καποδίστριας ταινια μυριαγκος ηθοποιος
  • Α-
  • Α+

Ο Γιάννης Σμαραγδής, σκηνοθέτης της πολυσυζητημένης ταινίας «Καποδίστριας», αποκάλυψε πως ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη του επιλογή για τον ρόλο του πρωταγωνιστή, υποστηρίζοντας πως έφερνε άλλους ηθοποιούς και κάποιος τους έδιωχνε.

Μέσα από την εκπομπή «Το Χουμε» αποκαλύφθηκε πως ένα από τα πέντε πρόσωπα που προτάθηκαν για τον ρόλο του Καποδίστρια, ήταν ο Μιχάλης Σαράντης, ο οποίος μάλιστα πίσω στο 2021 είχε φωτογραφηθεί ως πρωταγωνιστής για την πρώτη επίσημη ανακοίνωση της ταινίας.

Ο «πόλεμος» που δέχθηκε η ταινία μετά την κυκλοφορία της φανερώνεται πως είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα καθώς όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ίδιος ο σκηνοθέτης, δυσκολεύτηκε πολύ να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τελικά πέρασαν ακόμη πέντε άτομα μέχρι να «κλειδώσει» η συμμετοχή του Αντώνη Μυριαγκού στην ταινία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA