Καπουτζίδης για τον «κακό» του Παρά Πέντε: «Είναι δικαιολογημένο το παράπονό του»

Στον «αέρα» της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης, μία ημέρα μετά την προβολή του reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε».

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός μίλησε για τα έντονα συναισθήματα που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και οι συντελεστές της σειράς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αναφερόμενος παράλληλα και στο παράπονο που εξέφραζε όλα αυτά τα χρόνια ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

«Θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη Πετρόπουλο, που ήταν ένας συγκλονιστικός “κακός” στη σειρά και ένας υπέροχος ηθοποιός», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι το παράπονό του ήταν απολύτως δικαιολογημένο.

Όπως εξήγησε, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είχε κοινές σκηνές μόνο με τον Γεράσιμο Μιχελή, γεγονός που τον άφηνε εκτός του συλλογικού βιώματος που μοιράστηκαν οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές. «Ήταν σε μια διαφορετική συνθήκη, δεν μπορούσε να ζήσει αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί, οπότε το παράπονό του είναι κατανοητό», σημείωσε.