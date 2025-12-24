Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση, νοσταλγία και μία πολύ σοφή απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη

Στην περίπτωση ενός τηλεοπτικού reunion, πόσω μάλλον όταν αφορά μια σειρά φαινόμενο όπως το “Στο Παρά Πέντε” του Γιώργου Καπουτζίδη, είναι δεδομένο ότι οι προσδοκίες του κοινού βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη. Το πολυαναμενόμενο επετειακό πρόγραμμα του Mega, συγκέντρωσε ξανά στο ίδιο πλατό πολυαγαπημένους ήρωες, σκόρπισε γέλιο και δάκρυα, συγκίνηση και νοσταλγία, θύμισε τα παλιά κι έδωσε μια μικρή γεύση από το πώς θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για τους ήρωες της σειράς μέχρι σήμερα, αλλά ως εκεί. Αρκεί; Εννοείται πως ναι, αλλά όσοι ανυπομονούσαν για καινούριες σκηνές, που θα συνέχιζαν το «θαύμα», που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, μάλλον έμειναν με την όρεξη.

Το reunion κινήθηκε στο μοντέλο που παρουσίασαν πριν από μερικά χρόνια τα “Φιλαράκια” (Friends). Η μεγάλη διαφορά είναι ότι εδώ δεν είχαμε καθόλου backstage από τα παλιά γυρίσματα -δυστυχώς δεν έχουν κρατηθεί. Είχαμε όμως καινούριες σκηνές, με κορυφαία άλλη μια διάσωση της πεντάδας από την Αμαλία – Ζέτα Μακρυπούλια -και την ατάκα της ότι πια βρίσκεται στην Ισπανία, όπου παρουσιάζει το “Ρουκ Ζουκ” που εκεί λέγεται “Ρουκ Θουκ” και «φέτος μας άλλαξαν ώρα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω...».

Η πολύ σοφή επιλογή του Γιώργου Καπουτζίδη

Αυτό που, ωστόσο, απέδειξε η τηλεοπτική γιορτή του Mega, μέσα από τις νέες σκηνές, που γράφτηκαν και γυρίστηκαν ειδικά για την 20χρονη επέτειο, είναι πόσο σοφή ήταν η απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη να μην προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου επεισοδίου, ταινίας, η ακόμα και κύκλου επεισοδίων, παρά την πίεση των φανατικών θαυμαστών. Γιατί τα φαινόμενα, όσο κι αν θα το θέλαμε, δεν επαναλαμβάνονται κατά βούληση.

Οι νέες σκηνές είχαν και πλάκα και νοσταλγία και αγαπημένους ήρωες, αλλά ήταν λίγο σαν να «μιμούνται» τους εαυτούς τους. Έχαναν σε κάθε σύγκριση με τις παλιές. Διότι κακά τα ψέματα, ευτυχείς δημιουργικές συγκυρίες σαν το “Παρά πέντε” δεν επαναλαμβάνονται ούτε κάθε 20 χρόνια -και βάλε.

Κι αν κάτι πάντα χαρακτηρίζει και κάνει ξεχωριστή κάθε δουλειά του Καπουτζίδη είναι ότι έχει καρδιά κι αλήθεια, γι’ αυτό μιλάει στην καρδιά θεατών από διαφορετικές γενιές, όχι με βαρύγδουπα και μελοδραματικά στερεότυπα, αλλά με απλότητα και χιούμορ. Κι όπως ο ίδιος είπε, απαντώντας στην πίεση του κοινού να επαναφέρει τους ήρωες του σε ένα νέο μυστήριο: “Σε αυτή τη σειρά έδωσα την καρδιά μου όλη. Όταν κάποιος σας δίνει την καρδιά του, μην ζητάτε κι άλλο”. Ακριβώς αυτό.

Την επέτειο τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι πρωταγωνιστές, ηθοποιοί που υποδύθηκαν μικρούς και μεγάλους ρόλους, μέλη της παραγωγής και της σκηνοθετικής ομάδας και συντελεστές, που εργάστηκαν πίσω από τις κάμερες. Ακούσαμε ιστορίες από τα γυρίσματα, είδαμε τη live αναπαράσταση αξέχαστων σκηνών (όπως αυτή, στην οποία η Ζουμπουλία – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, κάνει την Τάμτα πάνω σε ένα δέντρο ή αυτή με τις ταυτότητες στην αστυνομία) και θυμηθήκαμε όλα τα τραγούδια της σειράς.

Τα αρνητικά της χθεσινής βραδιάς του "Παρά Πέντε"

Παραφωνία στη διάρκεια της βραδιάς ήταν τα βιντεάκια του κοινού, που επαναλαμβάνονταν κάθε τόσο, χωρίς να προσθέτουν απολύτως τίποτα -αντιθέτως, ξεχείλωναν κι αποδυνάμωναν το συναίσθημα. Ακόμα ένα μείον ήταν η μαραθώνια διάρκεια ενός reunion που ξεκίνησε στις 9 μ.μ. και τέλειωσε λίγο πριν τη 1.30 π.μ.! Είπαμε, χαρήκαμε που ξαναβρεθήκαμε, αλλά -μεταξύ μας- λίγο νυστάξαμε κιόλας.

Στις κορυφαίες στιγμές, ήταν η εμφάνιση της Θεοπούλας – Έφης Παπαθεοδώρου, οι συγκινητικές αναφορές στους ηθοποιούς που έφυγαν από τη ζωή όπως η γιαγιά Σόφη – Ειρήνη Κουμαριανού και ο “κακός” Γεράσιμος Μιχελής, αλλά και η εμφάνιση του Μάνου Diego Ξενοπούλου, ο οποίος ήταν το μωρό – εγγονός της Ζουμπουλίας και της Μαριλένας.

Σε γενικές γραμμές το reunion άφησε μια γλυκιά και νοσταλγική γεύση. Ήταν μια τηλεοπτική γιορτή καρδιάς με πολύ συναίσθημα, που επιβεβαίωσε ότι το θαύμα της σειράς, όσο κι αν το θέλουμε, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Ας αρκεστούμε κι ας ευχαριστήσουμε για τους δύο υπέροχους κύκλους που κληροδότησε στην τηλεοπτική ιστορία.