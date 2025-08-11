Μενού

Καραβάτου σε Φερεντίνο: «Δεν μ' αρέσει που περνάς τόσο καλά μακριά μου»

Στο αέρα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου μίλησε τηλεφωνικά ο Χρήστος Φερεντίνος.

Reader symbol
Newsroom
Κατερίνα Καραβάτου Χρήστος Φερεντίνος
Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος | NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
  • Α-
  • Α+

Στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, βρέθηκε ο Χρήστος Φερεντίνος. 

«Ακούω τη φωνούλα σου και θα βάλω τα κλάματα. Πόσο μου έλειψες, Χρήστο! Βαστάω γερά επειδή περιμένω να γυρίσεις. Χαίρομαι που, ως γνήσιος Ηπειρώτης, περνάς καλά στο Ανήλιο, αν και δεν μ’ αρέσει που περνάς τόσο καλά μακριά μου», είπε με χιούμορ η Κατερίνα Καραβάτου στον Χρήστο Φερεντίνο.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Του χρόνου θα κανονίσουμε να πάμε μαζί, θα πάρουμε και τον Αρίωνα και την Αέλια με τις σκηνές μας».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA