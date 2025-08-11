Καραβάτου σε Φερεντίνο: «Δεν μ' αρέσει που περνάς τόσο καλά μακριά μου»

Στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, βρέθηκε ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Ακούω τη φωνούλα σου και θα βάλω τα κλάματα. Πόσο μου έλειψες, Χρήστο! Βαστάω γερά επειδή περιμένω να γυρίσεις. Χαίρομαι που, ως γνήσιος Ηπειρώτης, περνάς καλά στο Ανήλιο, αν και δεν μ’ αρέσει που περνάς τόσο καλά μακριά μου», είπε με χιούμορ η Κατερίνα Καραβάτου στον Χρήστο Φερεντίνο.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Του χρόνου θα κανονίσουμε να πάμε μαζί, θα πάρουμε και τον Αρίωνα και την Αέλια με τις σκηνές μας».