Μενού

Καραμήτρου σε Κασσελάκη: «Εγώ ως γυναίκα έχω μάθει να αντέχω 10 φορές παραπάνω»

Η Μίνα Καραμήτρου απάντησε στον Στέφανο Κασσελάκη για συμβάν που καταγγέλλει ο ίδιος με τον Κυρανάκη στα παρασκήνια της εκπομπής της.

Reader symbol
Newsroom
Κόντρα Καραμήτρου - Στραβελάκη
  • Α-
  • Α+

Με αφορμή την παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στην εκπομπή «10 Παντού» του Open το πρωί της Πέμπτης (16/4), ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου ξεκαθάρισαν τη θέση τους για την παρουσία του Μακάριου Λαζαρίδη στην εκπομπή.

«Πάντως ο κύριος Λαζαρίδης είπε συγγνώμη τώρα», είπε ο Νίκος Στραβελάκης.

«Αφού ήρθε εδώ πέρα και σας μεταχειρίστηκε χείριστα και τους δυο σας και τους πολίτες», αποκρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκη. «Εγώ μια χαρά ένιωσα», απάντησε ο δημοσιογράφος.

«Αυτή η νοοτροπία της μαγκιάς και του νταή… το είδα και στον κ. Κυρανάκη στο break που στην Μίνα και να το πω και δημόσια… τι είπε; Είπε άιντε στο break στη Μίνα. Αυτή είναι η αστική τους ευγένεια», πρόσθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

«Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κ. Κυρανάκη και με κανέναν. Κι εσείς και όλοι είστε απέναντι μας. Είμαστε δημοσιογράφοι, εγώ είμαι της Αμερικανικής Σχολής, όπως και η Μίνα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όλοι οι πολιτικοί είναι απέναντί μας και υποβάλλουμε τα ερωτήματα σε όλους και σε όποιον αρέσει», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Στραβελάκης.

Τότε η Μίνα Καραμήτρου ανέφερε: «Να σας πω και κάτι άλλο κ. Κασσελάκη. Εγώ ως γυναίκα θέλω να σας πω ότι έχω μάθει να αντέχω 10 φορές παραπάνω».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA