Με αφορμή την παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στην εκπομπή «10 Παντού» του Open το πρωί της Πέμπτης (16/4), ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου ξεκαθάρισαν τη θέση τους για την παρουσία του Μακάριου Λαζαρίδη στην εκπομπή.
«Πάντως ο κύριος Λαζαρίδης είπε συγγνώμη τώρα», είπε ο Νίκος Στραβελάκης.
«Αφού ήρθε εδώ πέρα και σας μεταχειρίστηκε χείριστα και τους δυο σας και τους πολίτες», αποκρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκη. «Εγώ μια χαρά ένιωσα», απάντησε ο δημοσιογράφος.
«Αυτή η νοοτροπία της μαγκιάς και του νταή… το είδα και στον κ. Κυρανάκη στο break που στην Μίνα και να το πω και δημόσια… τι είπε; Είπε άιντε στο break στη Μίνα. Αυτή είναι η αστική τους ευγένεια», πρόσθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.
«Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κ. Κυρανάκη και με κανέναν. Κι εσείς και όλοι είστε απέναντι μας. Είμαστε δημοσιογράφοι, εγώ είμαι της Αμερικανικής Σχολής, όπως και η Μίνα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όλοι οι πολιτικοί είναι απέναντί μας και υποβάλλουμε τα ερωτήματα σε όλους και σε όποιον αρέσει», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Στραβελάκης.
Τότε η Μίνα Καραμήτρου ανέφερε: «Να σας πω και κάτι άλλο κ. Κασσελάκη. Εγώ ως γυναίκα θέλω να σας πω ότι έχω μάθει να αντέχω 10 φορές παραπάνω».
