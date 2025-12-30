Καρφιά Τσιμτσιλή για Καινούργιου και Συνατσάκη: «Να ξέρουμε πού βάζουμε την υπογραφή μας»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε σήμερα (30/12) να αναφερθεί στη δήλωση της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία δεν έκρυψε χθες (29/12) την ενόχλησή της που η Μαίρη Συνατσάκη σχολίασε το παλαιότερο ρεπορτάζ από τη Super Κατερίνα που είχε προβληθεί όταν εκείνη ήταν έγκυος.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε τονίσει ότι δε γνώριζε το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βίντεο που είχε ενοχλήσει τη Μαίρη Συνατσάκη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε πως μια παρουσιάστρια οφείλει να ξέρει τη σκαλέτα της εκπομπής της, ενώ ακόμα και αν διαφωνούσε με το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει λόγος να το πει.

Την ίδια στιγμή τόνισε πως καταλαβαίνει και την ενόχληση της Κατερίνας Καινούργιου, «καρφώνοντας» και τη Μαίρη Συνατσάκη και λέγοντας ότι θα μπορούσε να επιλέξει μια άλλη χρονική στιγμή για να πει τι την είχε ενοχλήσει τότε.

Αναλυτικότερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε χαρακτηριστικά στον αέρα του Happy Day:

«Νομίζω ότι είναι λίγο και η εγκυμοσύνη που είσαι λίγο πιο ευαίσθητη. Σε αυτό εγώ έχω μια διαφωνία με την Κατερίνα ως προς τι: όταν είσαι μια παρουσιάστρια με την εμπειρία και τη διαδρομή της Κατερίνας, ακόμα κι αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις.

Το ότι η εκπομπή της είναι διαφορετική φέτος σε σχέση με πέρυσι, είναι κάτι που το είπε και ο Τσουρός στο σχόλιό του, είναι κάτι που στα μάτια των συναδέλφων φαίνεται, ότι έχει τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε όλα τα θέματα.

Και η ίδια δεν μπλέκεται και σε λόγια, σε απαντήσεις, σε ανταπαντήσεις. Και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη της. Είναι το στήσιμο της εκπομπής.

Αλλά από κει και πέρα, όταν κάτι παίζεται στην εκπομπή σου, ακόμα κι αν εκτεθείς μία φορά και δεν το ξέρεις, μετά απαιτείς και λες: δηλαδή αν εμένα μια φορά η Μαίρη Παλιαλέξη δεν μου έχει τους τίτλους για ένα βίντεο και δω ότι είναι κάτι στον αέρα που δεν μου αρέσει, θα της πω "Μαίρη μου, την άλλη φορά θέλω να ξέρω", θέλω να πω».

«Ακούω αυτό που λέει η Κατερίνα, σου λέω, στο κομμάτι αυτό με τη σκαλέτα έχω αυτή τη διαφωνία, γιατί όταν είμαστε επαγγελματίες και βάζουμε την υπογραφή μας κάπου, οφείλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά συμφωνώ με την Κατερίνα ότι και η Μαίρη δίνει συνεντεύξεις συχνά, θα μπορούσε να το πει σε μια άλλη χρονική στιγμή», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Το Κατερινάκι μας είναι στην πιο ωραία φάση της ζωής της, και νομίζω ότι όντως λίγο και οι ορμόνες, λίγο και η εγκυμοσύνη την έκαναν να στεναχωρηθεί περισσότερο. Καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό της και είπε ότι θα μπορούσε να το θυμίσει σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν διαφωνώ.

Στο κομμάτι της εκπομπής σου λέω, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο στα μάτια και των συναδέλφων και των τηλεκριτικών και των τηλεθεατών ότι φέτος έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα».