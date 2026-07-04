Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Από μικρή ήμουν κατά του γάμου και δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά»

Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, καθώς παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», με αφορμή τη νέα θεατρική της αναμέτρηση με τη Μήδεια, το φετινό καλοκαίρι.

Ειδικότερα, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη είπε αρχικά πως «έχω ζήσει την τρέλα του έρωτα πολλές φορές και νιώθω ευλογημένη γι’ αυτό. Αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία, από το πάθος μου για κάτι. Δηλαδή εάν πραγματικά με αγγίξει ένας άνθρωπος, πέφτω με τα μούτρα. Μετά, όταν περάσει ο χρόνος και ίσως αποκαλυφθεί ένα διαφορετικό πρόσωπο, καταλαβαίνω πως δεν πρόσεξα αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη».

Συνέχισε, λέγοντας: «Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, τον θεωρούσα μια κοινωνική σύμβαση. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά. Έλεγα αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους. Ας ζήσω αυτό που θέλω και, όταν τελειώσει, θα παραμείνω φίλη με τον άνθρωποι που αγαπώ, όπως συνέβη και με τις περισσότερες παλιότερες σχέσεις μου».

Η ηθοποιός καταληκτικά ανέφερε: «Το να μεγαλώνεις είναι προνόμιο. Είσαι ακόμα ζωντανός, είσαι εδώ. Μακάρι να φτάσω και 80 και 90 χρονών. Από πολύ νωρίς τα κορίτσια καταφεύγουν σε πλαστικές επεμβάσεις αλλά εμένα με τρομάζει όλο αυτό το πράγμα».