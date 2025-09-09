Κατάθεση ψυχής από Χρανιώτη: «Χρωστάω συγγνώμη σε κοπέλα που πέθανε, μπορεί να συνέβαλα και εγώ»

Σε μία εκτενή συνέντευξη στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube, ο Γιώργος Χρανιώτης αποκάλυψε αινιγματικές πτυχές του παρελθόντος του, σε σχέση με ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή.

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν νιώθει ότι οφείλει σε κάποιον μια συγγνώμη, τότε εκείνος απάντησε ότι πράγματι χρωστάει «μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή».

«Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο πασίγνωστος ηθοποιός δεν αποκάλυψε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως το όνομα ή τις συνθήκες του θανάτου της.