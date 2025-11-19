Κατερίνα Καινούργιου: «Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο αλλά σώθηκε»

Συγκλονίζει για ακόμη μια φορά η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτωντας στον αέρα της εκπομπής της την σοβαρή περιπέτεια της μητέρας της, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέως εντέρου, όμως κατάφερε να βγει νικήτρια.

Αφορμή για να κάνει τέτοια αποκάλυψη, στάθηκε η Χριστίνα Σάλτη που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία μίλησε για τον θάνατο της δικής της μητέρας που έφυγε από την ζωή από την ίδια ασθένεια.

«Είναι πολύς καιρός που το παλεύαμε, δύο χρόνια. Ήμουν δίπλα της συνέχεια. Με τη μαμά μου ήμασταν φίλες, “ζευγάρι”, μαμά - κόρη. Ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος. “Έφυγε” από καρκίνο. Ξεκίνησε από το παχύ έντερο. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Είναι σημαντικό πότε θα το βρεις», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Συνέχισε λέγοντας: «Η μαμά μου όταν το ανακάλυψε πια, ήταν τρίτου βαθμού και δεν είχε δώσει σημάδια. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους υγεία και τύχη. Δεν είναι τίποτα δεδομένο για κανέναν. Πίστευα πως αν πάθει κάτι η μαμά μου, θα πεθάνω. Το αντιμετωπίζω. Μου έλεγε η μαμά μου: “μικρά παιδάκια έχουν καρκίνο, δεν πειράζει”, γενικά σαν άνθρωπος ήταν πολύ ανώτερη».

Σε εκείνο το σημείο η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί την ιστορία της δικής της μητέρας που όμως πρόλαβε την ασθένεια στο δεύτερο στάδιο και κατάφερε να την ξεπεράσει.

«Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο αλλά σώθηκε. Το θέμα είναι πότε θα το προλάβεις. Επειδή το έψαξα πολύ με τη μαμά μου, τον προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες και οι γιατροί μας είπαν ότι εκεί ο καρκίνος του εντέρου δεν φαίνεται» δήλωσε η παρουσιάστρια.

«Περάσαμε πολύ δύσκολα μέσα στο καλοκαίρι. Βρίσκεις όμως έναν μαγικό τρόπο να πατήσεις γερά στα πόδια σου για να στηρίξεις τον άνθρωπό σου. Επειδή είμαστε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, καλό είναι να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, κολονοσκόπηση και όλες οι διαδικασίες. Η μητέρα μου ευτυχώς σώθηκε αλλά το παρακολουθήσαμε 6 μήνες και πολλές φορές το αμελούμε. Ειδικά στο έντερο δεν ανιχνεύεται» είπε καταλήγοντας.