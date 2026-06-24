Κατερίνα Τσάβαλου: «Είχα φίλη που η μυρωδιά της χάλασε τη φιλία μας»

Ιδιαίτερη σχέση έχει με τις μυρωδιές η Κατερίνα Τσάβαλου, η οποία σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ άφησε να εννοηθεί ότι έχει χαλάσει φιλία της για τέτοιο λόγο.

«Είμαι πεισματάρα και έχω καλή σχέση με το φαγητό, που είναι και τα δυο χαρακτηριστικά του Ταύρου. Με την ψυχοθεραπεία, όμως, έχουν ηρεμήσει αυτά. Είμαστε, επίσης, τρυφεροί άνθρωποι οι Ταύροι και συνδέω στιγμές με το φαγητό και τις μυρωδιές», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός και συνέχισε:

«Θυμάμαι, για παράδειγμα, πως είχα μια φίλη που κάναμε για χρόνια παρέα αλλά η μυρωδιά της… κάπως… ήταν αυτό που δεν μπορούσα και τελικά χάλασε η φιλία μας. Έχω μεγάλο κόλλημα με τις μυρωδιές».

Διατηρώντας πάντα μια εμφάνιση νεανική, η Κατερίνα Τσάβαλου προκαλεί πάντα εντύπωση μιλώντας για τα χρόνια που συμπληρώνει σε αυτό το επάγγελμα: «Κλείνω 28 χρόνια στη δουλειά. Πριν μου έλεγαν φαίνεσαι μικρή. Τώρα μου λένε είσαι γνωστή και μου λένε ότι δεν μπορώ να σε βάλω να κάνεις την κόρη. Σε σειρά έχω κάνει τη μάνα, πριν γίνω μάνα στα «Άγρια Παιδιά» ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της.