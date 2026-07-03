«Κάθε χρόνο συγκινούμαι»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Μπεκατώρου για την τελευταία εκπομπή

Αυλαία για την φετινή σεζόν ρίχνει το «The Chase», με την Μαρία Μπεκατώρου να στέλνει το δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Λίγο πριν το τέλος του επεισοδίου, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με το κοινό το δικό της μήνυμα για το τέλος της σεζόν, ανανεώνοντας το ραντεβού για τον Σεπτέμβρη.

Ειδικότερα, η Μαρία Μπεκατώρου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «κάθε χρόνο συγκινούμαι αλλά εδώ κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πολύ μεγάλη αγάπη, οπότε ευχαριστώ όλους τους Chasers. Ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και φέτος ήσασταν μαζί μας, που μας αγαπάτε τόσα χρόνια και δεν ξέρω τι να πω».

«Αυτή η αγάπη, αυτή η σχέση που έχουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, που μπορεί και να μη γνωριζόμαστε, είναι σαν να γνωριζόμαστε. Επίσης, με τα χρόνια, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και γω το καταλαβαίνω και τρελαίνομαι και γίνομαι πιο δυνατή και θέλω να νιώθω ακόμα πολλά χρόνια δημιουργική για να ‘μαστε μαζί. Δεν θέλω να το χάσω αυτό», πρόσθεσε.

Έκλεισε λέγοντας: «Οπότε σας ευχαριστώ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, πάρα πολύ και φέτος που μας δώσατε το δικαίωμα να είμαστε στα σπίτια σας. Να κάνουμε την πιο ωραία παρέα καθημερινά

Είναι σπουδαίο να μπορείς να κάνεις τη δουλειά που αγαπάς και να αγαπιέσαι μέσα από αυτό. Δηλαδή νιώθω πολύ ευλογημένη. Οπότε θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και εμείς, για άλλη μια χρονιά χάρη σε εσάς, θα πούμε όλοι εδώ… ραντεβού τον Σεπτέμβρη! Και για άλλη μια φορά θα σας ευχαριστήσω και θα σας πω ότι είναι πολύ ωραίο το γεγονός πως μας δίνετε το δικαίωμα, όλα αυτά τα χρόνια, να κάνουμε ωραία τηλεόραση».