«Κάτι πολύ κακό θα συμβεί»: Αξίζει τελικά η νέα horror σειρά του Netflix;

Οι φαν του horror δύσκολα θα προσπεράσουν τον τίτλο του Netflix «Κάτι πολύ κακό θα συμβεί» (Something very bad is going to happen) ειδικά στην προκειμένη περίπτωση που φέρει και την υπογραφή των αδελφών Ντάφερ στην παραγωγή (βλέπε Stranger Things).

Η υπόθεση

Ένα ζευγάρι ετοιμάζεται για τον γάμο του που θα γίνει στην κατοικία του γαμπρού, πλάνα από τον οποίο βλέπουμε ανυποψίαστοι σε flashforward. Πίσω στο παρόν, η σειρά ξεκινά με τους δύο νέους να αντιμετωπίζουν κάποια πολύ παράξενα γεγονότα και σ' έναν δρόμο όπου όσοι και όσες συναντούν προδίδει -σίγουρα- ότι κάτι ...πολύ κακό θα συμβεί, δίνοντάς μας τα πρώτα horror στοιχεία.

Το αίσθημα αυτό συνεχίζεται όταν το ζευγάρι φτάνει στο εντυπωσιακό και πλούσιο σπίτι του γαμπρού αφού η οικογένειά του δεν θα χαρακτηριζόταν συνηθισμένη τόσο από τη νύφη -που πιστεύει ότι πρόκειται να τη σκοτώσουν- όσο και από τους θεατές της σειράς.

Τα προαισθήματα που έχει την κάνουν κάτι ανάμεσα σε μέντιουμ και μέλλουσα σύζυγο σε πανικό.

Το ερώτημα που τελικά πλανάται και πρέπει να απαντηθεί ως ζήτημα ζωής και θανάτου είναι το εξής: Αυτός που πρόκειται να παντρευτείς είναι σίγουρα η αδελφή ψυχή σου;

Αξίζει να τη δείτε;

Ακροβατώντας μην ολισθήσω σε spoiler -αλλά μπορεί τελικά να σας κάνω- ας πούμε αρχικά το εξής: είναι μια έξυπνη σύλληψη γεμάτη συμβολισμούς γύρω από την ιδέα του γάμου και της δέσμευσης, της απόκτησης παιδιού, της ένταξης σε ένα καινούριο σύστημα όπως είναι μια «ξένη» οικογένεια με άλλες αρχές και κανόνες, αλλά και των τραυμάτων ή των αγκυλώσεων που μπορεί να κουβαλάει κανείς από την παιδική του ηλικία.

Οι χαρακτήρες είναι πολλά υποσχόμενοι, αλλά θυσιάζονται σε μια πιο επιφανειακή εκδοχή τους δίνοντας προτεραιότητα στον τρόμο και το μυστήριο και τη δημιουργία ενός σχεδόν μεταφυσικού πλαισίου. Αλλά χρειάζονταν στ' αλήθεια 8 επεισόδια για να το κάνουν αυτό;

Στα συν της σειράς οι συνεχείς ανατροπές που κάποιες προβλέπεις και κάποιες όχι.

Εν ολίγοις, το αν θα βαρεθείτε τελικά, εξαρτάται από τις προσδοκίες σας, αλλά αν έχετε τον πήχη όχι και πολύ ψηλά ίσως και να σταθεί ικανή να σας βάλει τουλάχιστον σε σκέψεις.