Είδαμε τον Ντετέκτιβ Χόλε του Jo Nesbo στο Netflix, αλλά δεν δίνουμε spoilers

Η αστυνομική σειρά με την υπογραφή του Jo Nesbo «Ντεντέκτιβ Χόλε» (Jo Nesbø’s Detective Hole) βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο Netflix και οι θαυμαστές του Νορβηγού συγγραφέα έχουν την ευκαιρία να δουν τον κεντρικό του ήρωα, Χάρι Χόλε να αντιμετωπίζει τον αντίπαλό του, Τομ Βόλερ.

Ο ίδιος ο Γιου Νέσμπε έχει βάλει την υπογραφή του στο σενάριο που ουσιαστικά μεταφέρει σε αυτή τη σειρά των εννέα το βιβλίο του, «Το αστέρι του διαβόλου». Οι Nesbomaniacs θα νιώσουν οικεία με τους χαρακτήρες, αλλά ακόμα και όσοι δεν έχουν διαβάσει κάποιο από τα βιβλία με τις περιπέτειες του Χάρι Χόλε, θα μπουν άμεσα στο κλίμα.

Ο κεντρικός ήρωας ενσαρκώνεται από τον Tobias Santelmann, ενώ στον ρόλο του Τομ Βόλερ είναι ο Joel Kinnaman. Καταφέρνει μάλιστα, από την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά, στη συνάντηση στο ασανσέρ, να γίνει... αντιπαθής! και η αλήθεια είναι πως πολλές φορές θα πιάσετε τον εαυτό σας να εκνευρίζεται ακόμη και με την εικόνα του. Κάτι που φυσικά τον κάνει επιτυχημένο στον ρόλο.

Τον ντεντέκτιβ Χάρι Χόλε θα τον δούμε με όλες τους τις αδυναμίες. Να πέφτει ξανά στο ποτό, να απολύεται, να χωρίζει. Κόντρα στους προσωπικούς του δαίμονες όμως θα ερευνήσει μια σειρά από φόνους, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσει να ξεσκεπάσει τον Βόλερ, που πολύ γρήγορα στη σειρά δολοφονεί ένα κοντινό πρόσωπο του Χόλε.

Η σειρά δεν βλέπεται σε... ένα βράδυ μιας και κάθε επεισόδιο είναι 45 με 50 λεπτά, την ολοκληρώνεις όμως εύκολα σε δύο βραδιές.

Ντετέκτιβ Χόλε: Οι συντελεστές

Ο Øystein Karlsen και η Anna Zackrisson έχουν αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ ο ίδιος ο Jo Nesbo έχει κάνει τη διασκευή του σεναρίου και είναι ένας εκ των διευθυντών παραγωγής. Η τηλεοπτική σειρά αντλεί έμπνευση κυρίως από το καθηλωτικό Αστέρι του διαβόλου, την πέμπτη περιπέτεια του διάσημου επιθεωρητή, και μας ταξιδέψει σε περισσότερες από 160 τοποθεσίες σε όλο το Όσλο!

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν οι Τομπίας Σάντελμαν, Τζόελ Κίναμαν, Πία Τγιέτα, Έλεν Χέλιντερ, Άντερς Μπάασμο, Κάρε Κονράντι, Σάιμον Τζ. Μπέργκερ, Πίτερ Στορμάρε.