Κιμ Γούντμπερν: Πέθανε η παρουσιάστρια του «How Clean Is Your House?»

Η Κιμ Γούντμπερν (Kim Woodburn), η οποία έγινε ευρέως γνωστή παρουσιάζοντας την επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή «How Clean Is Your House?» όπου καθάριζε βρόμικα σπίτια μαζί με την Άγκι ΜακΚένζι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ της, σύμφωνα με το Sky News.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Γούντμπερν «έφυγε» μετά από σύντομη ασθένεια, ενώ δίπλα της βρισκόταν ο επί χρόνια σύζυγός της, Πίτερ.

Ο μάνατζέρ της στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Με απέραντη θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η αγαπημένη μας Kim Woodburn απεβίωσε χθες μετά από σύντομη ασθένεια. Η Κιμ ήταν ένα απίστευτα ευγενικό, στοργικό, χαρισματικό και δυνατό άτομο.

Ο σύζυγός της, Πίτερ, είναι συντετριμμένος για την απώλεια της αδελφής ψυχής του. Είμαστε τόσο περήφανοι για τα εκπληκτικά πράγματα που πέτυχε η Κιμ στη ζωή και την καριέρα της.

Ζητάμε ευγενικά να δοθεί στον σύζυγο και τους στενούς φίλους της Κιμ ο χρόνος και η ιδιωτικότητα που χρειάζονται για να θρηνήσουν. Δεν θα δώσουμε στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες».

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, που διαχειρίζεται ο σύζυγός της, αναφέρεται: «Η υπέροχη, πανέμορφη Κιμ μου έφυγε από κοντά μας χθες το βράδυ. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγάπη μου».

Η Κιμ Γούντμπερν γνωστή για το σήμα κατατεθέν της, τον σφιχτό, πλεγμένο κότσο της, ήταν σχεδόν τυφλή από το δεξί της μάτι και είχε κακή όραση στο αριστερό της μάτι, ενώ νωρίτερα φέτος είχε πει στους ακολούθους της ότι θα υποβαλλόταν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στα μάτια.

Κιμ Γούντμπερν: Η καριέρα στην τηλεόραση

Το 2002 το Channel 4 την προσέλαβε για την παρουσίαση της εκπομπής How Clean is Your House? (Αστραφτερά σπίτια), η οποία ξεκίνησε να προβάλεται τον Φεβρουάριο του 2003, και με αυτόν τον τρόπο η Γούντμπερν έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη υπάλληλος στο Channel 4. Το 2006 έγραψε μια βιβλιογραφία στην οποία έλεγε για νεανικά της χρόνια και για το θάνατο του μωρού της. Το 2008 ήταν ο όγδοος και τελευταίος κύκλος της εκπομπής Αστραφτερά σπίτια.

Το 2009 η Γούντμπερν ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέχει σε άλλο κύκλο της εκπομπής Αστραφτερά σπίτια και έτσι το Channel 4 σταμάτησε την προβολή της.

Το Δεκέμβριο 2009 η Γούντμπερν συμμετείχε στο ριάλιτι σόου «I'm a Celebrity…Get Me out of Here!». Το 2010 εμφανίστηκε στην εκπομπή Come Dine With Me του Channel 4 ως καλεσμένη μαζί με τους Claire Sweeney, Darren Day και Tom O'Connor.

Το 2011 συμμετείχε στην εκπομπή Big Brother ως κριτής σε ένα παιχνίδι με ψώνια. Το 2012 η Γούντμπερν συμμετείχε στην εκπομπή Hotel GB του Channel 4.

