Κιμ Κατράλ: Πήρε ένα εκατομμύριο δολάρια για το cameo στο «And Just Like That»;

Η Κιμ Κατράλ επέστρεψε έστω και για λίγο στο franchise του «Sex and the City», κάνοντας μια cameo εμφάνιση, διάρκειας ενός λεπτού, στο τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That».

Η Σαμάνθα είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι, εξηγώντας της ότι δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που διοργάνωνε η δεύτερη για το θρυλικό διαμέρισμά της επειδή η πτήση της είχε τρεις ώρες καθυστέρηση.

Η συνομιλία των δύο ηρωίδων γυρίστηκε χωρίς οι δύο ηθοποιο να ανταλλάξουν ούτε ένα «γεια» αφού η κόντρα μεταξύ της Κιμ Κατράλ και της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ καλά κρατεί.

Μάλιστα, ήταν απαράβατος όρος της Κατράλ προκειμένου να πει το «ναι» στην cameo εμφάνιση, να μην έρθει σε καμία επαφή με καμία από τις τρεις πρώην συμπρωταγωνίστριές της, αλλά ούτε και με τον σκηνοθέτη, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Σύμφωνα δε με τη Daily Mail, αλλά και το World TodayNews, η Κιμ Κατράλ ούτε λίγο ούτε πολύ έγινε κατά ένα εκατομμύριο δολάρια πλουσιότερη για την εν λόγω cameo εμφάνισή της, διάρκειας 60 δευτερολέπτων για την οποία δεν χρειάστηκε να πει παραπάνω από 20 ατάκες.

Όπως είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κιμ Κατράλ, δέχτηκε τηλέφωνο από τον επικεφαλής του HBO, ο οποίος τη ρώτησε «τι μπορούμε να κάνουμε;» για να επιστρέψει στο franchise.

Η ηθοποιός δεν μπόρεσε να αρνηθεί την «ενδιαφέρουσα», όπως τη χαρακτήρισε, πρόταση και έτσι είπε το «ναι», ζητώντας, όμως, να την ντύσει η Πατρίσια Φιλντ, η οποία την έντυνε στο Sex and the City, αλλά δεν συνεργάζεται με το And Just Like That.

Βέβαια, επειδή και μόνο η ανακοίνωση της cameo εμφάνισης άνοιξε την όρεξη στους φαν για οριστική επιστροφή της Κατράλ στο franchise στην τρίτη σεζόν της σειράς, η οποία ανακοινώθηκε από το Max την περασμένη εβδομάδα, η ηθοποιός έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει εκ νέου και ότι το cameo ήταν το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε από εκείνη.

Εξάλλου, από πλευράς της και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιστροφή της Σαμάνθα έγινε για να τιμήσουν τους φαν για την αφοσίωσή τους αφού φέτος κλείνουν 25 χρόνια από την πρεμιέρα του Sex And The City στο HBO.