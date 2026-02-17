Κίνηση ΜΑΤ της Κύπρου για την Eurovision: Την εμφάνιση της Antigoni θα επιμεληθεί η χορογράφος του Fuego

Υψηλούς στόχους και μεγάλα ρίσκα φαίνεται πως παίρνει η κυπριακή αποστολή για τη Eurovision 2026, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως προσέλαβε τη Sacha Jean-Baptiste, μια από τις ταλαντούχες creative director του διαγωνισμού, για να αναλάβει τη σκηνική παρουσία της Antigoni με το Jalla.

Σύμφωνα με πληροφορίες του womanonly.skai.gr, μια τέτοια κίνηση δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, καθώς η Σουηδή χορογράφος και creative director έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της σύγχρονης ιστορίας του θεσμού.

Το ευρύ κοινό στην Ελλάδα και την Κύπρο τη γνώρισε μέσα από το «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα το 2018, για την επιτυχία του οποίου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η ίδια. Η ένταση, η κινηματογραφική χρήση της κάμερας και η απόλυτη εστίαση στον καλλιτέχνη έγιναν από τότε χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν.

Η Jean-Baptiste δεν χορογραφεί απλώς, αλλά αναλαμβάνει όλο το creative direction της εκάστοτε εμφάνισης: από την κίνηση και τη δραματουργία μέχρι τον φωτισμό και τη ροή των τηλεοπτικών πλάνων.

Η λεγόμενη «Βασίλισσα της Eurovision» τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες σκηνικές παρουσίες του διαγωνισμού, που έχουν λάβει κορυφαίες θέσεις.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες δουλειές της βρίσκεται το «Beautiful Mess» του Kristian Kostov για τη Βουλγαρία, που κατέκτησε τη 2η θέση το 2017 ενώ το 2023 πρόσθεσε ακόμη μία τεράστια επιτυχία στο βιογραφικό της, αναλαμβάνοντας τη σκηνική επιμέλεια της Loreen με το «Tattoo», το οποίο χάρισε στη Σουηδία τη νίκη και έκανε τη Loreen τη δεύτερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία της Eurovision με δύο νίκες.