Κόλαφος ο Κανάκης για το βιβλίο του Τσίπρα: «Λέει κάτι πράγματα αυτό το πολιτικό άρλεκιν - Διέλυσε την Ιθάκη»

To πολυσυζητημένο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν ξέφυγε από τον σχολιασμό των «Ράδιο Αρβύλα» και του Αντώνη Κανάκη, ο οποίος μάλιστα τον χαρακτήρισε «πολιτικό άρλεκιν».

«Η Ιθάκη ήταν κάτι πολύ ωραίο και σημαντικό στην πατρίδα μας, δεν ήταν; Για πολλούς λόγους. Είχε συμβολισμούς πάρα πολύ ωραίους, από τον Όμηρο στον Καβάφη. Όλα αυτά ήταν ωραία πράγματα

Πολύ ωραίο νησί πραγματικά. Κάποτε παλιά λοιπόν ακούγαμε Ιθάκη και θυμόμασταν όλα αυτά τα μαγικά πράγματα, όλους αυτούς του ωραίους; συμβολισμούς. Πάνε όλα αυτά.

Τα δολοφόνησε ο άνθρωπος. Ξύπνησε μια μέρα, είπε ας διαλύσω και την Ιθάκη.

Κακοακιρία. Ξύπνησε και είπε θα τη διαλύσω και τη διέλυσε. Για όνομα του Θεού. Και τώρα τι γράφει στην Ιθάκη. Έχει κάτι αποσπάσματα...Λέει κάτι πράγματα αυτό το πολιτικό άρλεκιν. Αυτό το συντροφικό ξεκατίνιασμα το ασταμάτητο», είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής άφησε αιχμές για την απουσία ενός κεφαλαίου για τη μεγάλη φωτιά το Μάτι λέγοντας: «Πολλά γράφτηκαν σε αυτό το βιβλίο - που μάλλον κάποιος άλλος τα έγραψε - εκτός από μια συγγνώμη για το Μάτι. Δεν βρήκε χρόνο, δεν βρήκε χώρο, δεν είχε τη σκέψη. Δεν πέρασε από το μυαλό του καν φαντάζομαι. Εξάλλου γιατί να το κάνει; Αποδυκνύει και αυτός ότι οι πολιτικοί μας σε αυτή τη χώρα είναι διακοσμητικοί», είπε ο παρουσιαστής.