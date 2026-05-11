Κωνσταντία Χριστοφορίδου: Η αποκάλυψη για ηθοποιό που όλοι νομίζουν για καλή - «Σας έχει εξαπατήσει»

Ο ανταγωνισμός είναι κάτι που η Κωνσταντία Χριστοφορίδου έχει βιώσει στο πετσί της ειδικά στο θέατρο. Αυτό παραδέχτηκε η ηθοποιός η οποία βρέθηκε στον καναπέ του Buongiorno και μεταξύ άλλων αποκάλυψε για συνάδελφό της, που ήταν και καλεσμένη στην εκπομπή και κατά την εμπειρία της τους έχει εξαπατήσει όλους ότι δήθεν είναι καλός και δοτικός άνθρωπος.

«Στην τηλεόραση πέρασα υπέροχα και τη θεωρώ και πιο δίκαιη. Στο θέατρο ζορίστηκα πάρα πολύ», είπε αρχικά η Κωνσταντία Χριστοφορίδου στη Φαίη Σκορδά και συνέχισε:

«Η κωμωδία είναι το πιο αδηφάγο είδος. Στο δράμα παίρνεις το χρόνο σου, μπορεί να στον δώσει ο άλλος, στην κωμωδία είναι… τώρα! Αν χάσεις αυτό το κλάσμα, έχεις χάσει το αστείο.

Έχει τύχει το ίδιο αστείο να το λέω on time και να χειροκροτούν, ενώ την άλλη μέρα να χάνω ένα τσικ, έφυγε… Όταν παίζεις με τέρατα, όχι ιερά, δεν θα στο αφήσουν αυτό το πράγμα… Έβγαλες χειροκρότημα; Μαύρο φίδι που σ’ έφαγε. Εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ.

Η άλλη είχε το θράσος να σου λέει ότι κι αν κάνεις, δεν βλέπουν εσένα… Εσύ να λες τα λόγια σου, να παλεύεις, και η “βοήθειά” της να σου λέει… κάνε ότι θες, ότι κι αν κάνεις, δεν σε βλέπουν. Από γυναίκες μου έχει συμβεί αυτό.

Μου έχει συμβεί και από άντρα, καλός συνάδελφος και καλό παιδί, αλλά όταν πήρα εγώ το χειροκρότημα, αυτή τη σκηνή την έκοψε στις επόμενες παραστάσεις, δεν του άρεσε».

Διαβάστε ακόμα: Απολαυστικό reunion για «Λιλίκα Καλλίτση» και «Σμαρούλα Κολιάτσου» από τους «Στάβλους της Εριέτας Ζαίμη»

Η ηθοποιός που χαρακτήρισε «τεράστιο έγκλημα»

Παράλληλα, η Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου έκανε λόγο για Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία έχει βρεθεί και καλεσμένη στο Buongiorno, και όλη έχουν την καλύτερη εικόνα γι’ αυτήν, αλλά η πραγματικότητα απέχει.

«Σας έχει “εξαπατήσει”, ειδικά εσάς… Δεν μπορώ να πω το όνομα, την είδα πρόσφατα σε εσάς. Είναι τεράστιο “έγκλημα”. Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι είναι πολύ καλή, δοτικός άνθρωπος κλπ…».