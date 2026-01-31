Κωνσταντίνος Βασάλος: «Έχω υπάρξει άπιστος - Δεν έχω πληγωθεί από γυναίκες, εγώ έχω πληγώσει»

Για την προσωπική του ζωή και τις προηγούμενες σχέσεις του αναφέρθηκε ο Κωνστατίνος Βασάλος καθώς βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή της εκπομπή «Γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» της Ναταλίας Αργυράκη, αποκαλύπτωντας πως έχει υπάρξει άπιστος στο παρελθόν.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος παραδέχτηκε πως δεν έχει κάποιο παράπονο από τις γυναίκες που είχε στη ζωή του και ότι εκείνος έκανε τα περισσσότερα λάθη στις σχέσεις του:

«Δεν έχω πληγωθεί από τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο εγώ έχω πληγώσει τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο, από το γυναικείο φύλο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όποια κοπέλα ήρθε στη ζωή μου, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 90%, μου φέρθηκε πάρα πολύ σωστά. Εγώ κάποιες φορές δεν έχω φερθεί σωστά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δε δίστασε μάλιστα να παραδεχτεί δημόσια συμπεριφορές που κρίνει ως λάθη αλλά και ό,τι έχει υπάρξει άπιστος:

«Έχω υπάρξει άπιστος, έχω υπάρξει να μη λέω αυτό που σκέφτομαι και να είμαι αναβλητικός με πράγματα που θα έπρεπε να έχω λύσει. Πιστεύω ότι το λάθος μου από την αρχή είναι ότι δεν εκφραζόμουν όπως θα έπρεπε», παραδέχτηκε.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξήγησε πως πολλές φορές είχε καταπιέσει τον εαυτό του, αποφεύγοντας να πει αυτό που πραγματικά ένιωθε.



«Μπορεί, για παράδειγμα, να πιεζόμουν για κάτι, να πιεζόμουν στο να έχουμε πολύ χρόνο μαζί στο σπίτι και να μην έλεγα ότι θέλω τον χώρο μου, επειδή έβλεπα ότι από την άλλη πλευρά ήθελε να είναι πολύ κοντά μου», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, αυτή η πίεση που αισθανόταν τον οδηγούσε σε λάθος επιλογές: «Αυτό σε βάθος χρόνου εμένα με πίεζε. Οπότε φτάσαμε σε μια φάση να κάνω πράγματα που δε θα έπρεπε, να απιστήσω, να μην είμαι σωστός, να είμαι αδιάφορος…».