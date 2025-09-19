Κωνσταντίνου και Ελένης: Γκρίνια στο X επειδή σταμάτησαν οι επαναλήψεις - «Και πώς θα τρώμε;»

Μεσημεριανή ζώνη τις καθημερινές χωρίς «Κωνσταντίνου και Ελένης» γίνεται; «Δεν γίνεται» είναι η αυθόρμητη απάντηση, αλλά να που η εβδομάδα που πέρασε μας διέψευσε, αφού ο ΑΝΤ1 σταμάτησε τις επαναλήψεις της «κλασικής» και χιλιοπαιγμένης κωμικής σειράς με την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα.
Ο λόγος που σταμάτησε η προβολή του «Κωνσταντίνου και Ελένης» είναι η απόφαση του ΑΝΤ1 να ενεργοποιήσει και πάλι μετά από χρόνια τη μεσημεριανή του ζώνη, προβάλλοντας την εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, η οποία έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα (15/9) και έχει σχεδόν τρίωρη διάρκεια.
Μετά το τέλος των «Αποκαλύψεων» προβάλλεται το «Ρουκ Ζουκ» και το «5Χ5» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για το «Κωνσταντίνου και Ελένης».
Έτσι, μετά από σχεδόν 23 χρόνια μόνιμης παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1 - με εξαίρεση το πρώτο μισό της σεζόν 2015-2016 που προβαλλόταν η εκπομπή «This is Spata Live» με τους Δημήτρη Ουγγαρέζο και Μαίρη Συνατσάκη - η σειρά των Ρώμα και Χατζησοφιά μένει εκτός προγράμματος τις καθημερινές.
Και παρά το γεγονός ότι έχουμε εδώ και χρόνια χάσει το μέτρημα στις επαναλήψεις δεν είναι λίγοι οι τηλεθεατές που δεν έχουν χορτάσει τη σειρά και έσπευσαν στο X για να δείξουν - άλλοι πιο ήρεμα, άλλοι πάλι καθόλου ήρεμα - τη δυσαρέσκειά τους για την αλλαγή στον προγραμματισμό του ΑΝΤ1.
Πάντως, να αναφέρουμε ότι το «Κωνσταντίνου και Ελένης» δεν κόπηκε εντελώς αφού θα προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα με διπλό επεισόδιο και έτσι σε όσους έλειψε η Ελένη Βλαχάκη και ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός μπορούν να τους απολαύσουν το Σάββατο (20/9) στις 16.45 και την Κυριακή (21/9) στις 14.30.
Αυτό μάλλον δεν θα αρέσει σε όσους έχουν κουραστεί από τις αμέτρητες επαναλήψεις της σειράς όλα αυτά τα χρόνια και βρήκαν την ευκαιρία αυτή την εβδομάδα για να το εκφράσουν και αυτοί με τη σειρά τους στο X.
