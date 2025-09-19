Κωνσταντίνου και Ελένης: Γκρίνια στο X επειδή σταμάτησαν οι επαναλήψεις - «Και πώς θα τρώμε;»

Μεσημεριανή ζώνη τις καθημερινές χωρίς «Κωνσταντίνου και Ελένης» γίνεται; «Δεν γίνεται» είναι η αυθόρμητη απάντηση, αλλά να που η εβδομάδα που πέρασε μας διέψευσε, αφού ο ΑΝΤ1 σταμάτησε τις επαναλήψεις της «κλασικής» και χιλιοπαιγμένης κωμικής σειράς με την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα.

Ο λόγος που σταμάτησε η προβολή του «Κωνσταντίνου και Ελένης» είναι η απόφαση του ΑΝΤ1 να ενεργοποιήσει και πάλι μετά από χρόνια τη μεσημεριανή του ζώνη, προβάλλοντας την εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, η οποία έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα (15/9) και έχει σχεδόν τρίωρη διάρκεια.

Μετά το τέλος των «Αποκαλύψεων» προβάλλεται το «Ρουκ Ζουκ» και το «5Χ5» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για το «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Έτσι, μετά από σχεδόν 23 χρόνια μόνιμης παρουσίας στη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1 - με εξαίρεση το πρώτο μισό της σεζόν 2015-2016 που προβαλλόταν η εκπομπή «This is Spata Live» με τους Δημήτρη Ουγγαρέζο και Μαίρη Συνατσάκη - η σειρά των Ρώμα και Χατζησοφιά μένει εκτός προγράμματος τις καθημερινές.

Και παρά το γεγονός ότι έχουμε εδώ και χρόνια χάσει το μέτρημα στις επαναλήψεις δεν είναι λίγοι οι τηλεθεατές που δεν έχουν χορτάσει τη σειρά και έσπευσαν στο X για να δείξουν - άλλοι πιο ήρεμα, άλλοι πάλι καθόλου ήρεμα - τη δυσαρέσκειά τους για την αλλαγή στον προγραμματισμό του ΑΝΤ1.

1η μερα χωρις Κωσταντινου και Ελενης:

Εγω ετα κεντρικα του ΑΝΤ1 https://t.co/EbuobxsLuE pic.twitter.com/2P3ioH2B0Z — Πάπας Τσοκολίνος Γ' (@gargoylaki) September 15, 2025

Ανοίγοντας το μεσημέρι τηλεόραση και βλέποντας που δεν εχει Κωνσταντίνου και Ελένης. pic.twitter.com/0Lks2HqBM0 — iVasilis (@plakasman) September 15, 2025

Δηλαδή από σήμερα κόπηκε το Κωνσταντίνου και Ελένης;

Και πως θα τρώμε; pic.twitter.com/xHJXPpdS4P — φούρλω (@fourlww) September 15, 2025

Τώρα σοβαρά σταμάτησαν το Κωνσταντίνου και Ελένης; — Girl in black (@girlinb1ack) September 16, 2025

Το Κωνσταντίνου και Ελένης έπαιζε στο background όσο τρώγαμε,μπορει να μην του ρίχναμε βλέφαρο αλλα παντα ηταν η πρώτη επιλογή του "τι θα δω μέχρι να φαω;" — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) September 16, 2025

Πως εφαγα χωρίς Κωνσταντίνου και Ελένης pic.twitter.com/5ISXTH0cAe — ιτςκοκο (@cocopoudra) September 15, 2025

το να κόψουν το κωνσταντίνου κι ελένης για να βάλουν μια οποιαδήποτε εκπομπή είναι ένα από τα μεγαλύτερα disgrace της ελληνικής ποπ κουλτούρας και δεν κάνω καν πλάκα — κ (@thirtynotes) September 5, 2025

Οι επαναλήψεις του Κωνσταντίνου και Ελένης 2 με 3 κάθε μεσημέρι άντεξαν στην είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ,Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα,Γιουροβίζιον στην Αθήνα,οικονομική κρίση,μνημόνια,capital controls για να αντικατασταθούν από τον Κουσουλό.

Όχι μπράβο. 😅 — Σαν να ταν Φλεβάρης Πόντε (@yiannm22) September 15, 2025

Απαιτώ να επιστρέψει το Κωνσταντίνου και Ελένης στη μεσημεριανή ζώνη του #Ant1 ήρεμα το λέω.............

Δε μπορούμε να τρώμε με τις #apokalypseis pic.twitter.com/9HlriXn6d1 — mar_in_asia (@Marinasia_Z) September 16, 2025

Εντωμεταξύ δε φτάνει που ο αντ1 σταμάτησε τη προβολή των επεισοδίων του Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουνε κατέβει και σχεδόν όλα τα επεισόδια από το YouTube... Εμείς δηλαδή που ήταν η comfort σειρά μας και τη βλέπαμε καθημερινά τα μεσημέρια , τι θα κάνουμε τώρα?? ΗΡΕΜΑ ΡΩΤΑΩ!! 😩😬 pic.twitter.com/sdvjyPGPSR — Maraki22 (@Maraki228) September 16, 2025

Γεια σας, τηλεφωνώ από το γηροκομείο Αθηνών και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, εκ μέρους όλων εδώ των υπερηλίκων, να βάζετε περισσότερα επεισόδια Κωνσταντίνου κι Ελένης. Ευχαριστώ. — Όμορφη Έξυπνη και Επιτυχημένη (@dailythoughtsgr) September 15, 2025

Φέρτε πίσω το Κωνσταντίνου και Ελένης ρε! #apokalypseis — Marcello Colombo (@Marcellocolomb6) September 15, 2025

Πάντως, να αναφέρουμε ότι το «Κωνσταντίνου και Ελένης» δεν κόπηκε εντελώς αφού θα προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα με διπλό επεισόδιο και έτσι σε όσους έλειψε η Ελένη Βλαχάκη και ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός μπορούν να τους απολαύσουν το Σάββατο (20/9) στις 16.45 και την Κυριακή (21/9) στις 14.30.

Αυτό μάλλον δεν θα αρέσει σε όσους έχουν κουραστεί από τις αμέτρητες επαναλήψεις της σειράς όλα αυτά τα χρόνια και βρήκαν την ευκαιρία αυτή την εβδομάδα για να το εκφράσουν και αυτοί με τη σειρά τους στο X.

Αυτό που υπάρχουν άνθρωποι που παραπονιούνται για το κόψιμο του Κωνσταντίνου και Ελένης δε μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Δε το βαρεθηκατε ήθελα να'ξερα??? Έλα, ίσως το βάλουν στο ΜακTv.🤷🏻‍♀️#apokalypseis — Alexandra Van den Bok☘️ (@AlexandraBok) September 15, 2025

Μας έχετε πρήξει με το Κωνσταντίνου κ Ελένης... ευτυχώς που το έβγαλαν... και όχι δεν βλέπω κουσουλο! — Maria CH (@MaricharCh) September 17, 2025

Επιτέλους ο ant1 δεν θα έχει πλέον Κωνσταντίνου και Ελένης 😂😂#apokalypseis — Voula Varsa (@VoulaVarsa) September 15, 2025