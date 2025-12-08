Κονταροχτυπιούνται για την εξαγορά της Warner Bros: Η αντιπροσφορά «μαμούθ» της Paramount

Ανταγωνιστική προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery πρότεινε η Paramount, που φτάνει τα 108 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεκινώντας «πόλεμο» με την Netflix που επικρατούσε μέχρι στιγμής ως πιθανότερος αγοραστής μετά την τελευταία δημοπρασία.

Η προσφορά σε μετρητά, για ολόκληρη τη δραστηριότητα της Warner που αφορά τα κανάλια, το στούντιο και την streaming πλατφόρμα αποτιμά τον όμιλο στα 30 δολάρια ανά μετοχή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Netflix επικράτησε έναντι των ανταγωνιστών της, μεταξύ των οποίων της Paramount και της Comcast, πετυχαίνοντας συμφωνία 82,7 δισ. δολαρίων για την αγορά μόνο των στούντιο και των streaming assets της Warner.

Ωστόσο η Paramount δήλωσε ότι προσφέρει 18 δισ. δολάρια περισσότερα σε μετρητά συγκριτικά με την πρόταση της Netflix, η οποία αποτιμά τη Warner στα 27,25 δολάρια ανά μετοχή, με συνδυασμό μετοχών και μετρητών.

Με αυτή την κίνηση, η Paramount στοχεύει στο να προσελκύσει τους μετόχους της Warner που δεν έχουν πειστεί ακόμα σχετικά με την ικανότητα της Netflix να υπογράψει τελικά τη συμφωνία, όπως αναφέρουν πληροφορίες από Financial Times.

Επικεφαλής της Paramount: «Η προσφορά μας είναι η υψηλότερη»

«Η προσφορά μας είναι η υψηλότερη μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στο τραπέζι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έλισον, επικεφαλής της Paramount Skydance, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

«Παρά το γεγονός ότι η Paramount υπέβαλε έξι προτάσεις μέσα σε διάστημα 12 εβδομάδων, η WBD δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με αυτές, παρότι πιστεύουμε ότι προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μετόχους της», ανέφερε η ίδια η Paramount τη Δευτέρα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Η Paramount πλέον απευθύνει την πρότασή της απευθείας στους μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο της WBD, ώστε να διασφαλίσει ότι θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν αυτή την ξεκάθαρα ανώτερη εναλλακτική»

Παρά την προσφορά «μαμούθ» της Paramount, το διοικητικό συμβούλιο της Warner κατέληξε στην Netflix την Πέμπτη, καθώς η προσφορά της παρείχε μεγαλύτερη αξιοπιστία και ήταν η πιο προσαρμοστική ως προς τις απαιτήσεις της εταιρείας.

«Νιώθουμε μεγαλύτερη σιγουριά ότι θα λάβουμε τη συμφωνία των ρυθμιστικών αρχών» παρά το Netflix, εκτίμησε ο Ντέιβιντ Έλισον.

«Η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα του διοικητικού συμβουλίου – περισσότερο και από την αποτίμηση – ήταν να επιλέξει έναν αγοραστή που θα μπορούσε να υπογράψει άμεσα, να αντέξει τον κανονιστικό έλεγχο και να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τους όρους που είχαν τεθεί», δήλωσε άτομο από το περιβάλλον της Warner.