Κόντρα Πάνου Κατσαρίδη - Φωτεινής Πετρογιάννη: «Κάνε τη δουλειά σου και άσε με να κάνω τη δική μου»

Οι δηλώσεις της Δέσποινας Βανδή για τα ρούχα που επιλέγει να φορέσει στην πίστα ήταν αρκετές για να αποτελέσουν αφορμή να ξεσπάσει νέα κόντρα στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και την Φωτεινή Πετρογιάννη.

«Έχουμε παραγίνει ευαίσθητοι, δεν μπορείς να σχολιάσεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Όταν εκτίθεσαι, σχολιάζεσαι», είπε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη απάντησε: «Όταν εκτίθεσαι, σχολιάζεσαι μέχρι ενός ορίου, Πάνο μου. Γιατί κι εσύ τις τελευταίες μέρες που πολύ σωστά εκφράζεις τις απόψεις σου, δεν είναι όλα τα σχόλια αποδεκτά. Επειδή εκτίθεσαι, μπορεί ο άλλος να σου πει ότι θέλει;».

Στη συνέχεια ο διάλογος ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους άρχισε να γίνεται πιο επιθετικός:

Π.Κ.: Γιατί το κάνεις προσωπικό τώρα αυτό πάλι; Δηλαδή, έλεος!

Φ.Π.: Δεν το κάνω προσωπικό ρε Πάνο μου, σε δικαιολογώ αυτή τη στιγμή.

Π.Κ.: Άκουσέ με, το ποιος σε αποδέχεται και ποιος όχι δεν το κρίνει κανένας, το κρίνει ο κόσμος. Και αυτοί που σε πληρώνουν να κάνεις τη δουλειά σου.

Φ.Π.: Πάνο μου, επειδή μάλλον δεν κατάλαβες τι ήθελα να πω… Ήθελα να πω ότι επειδή εκτίθεσαι, δεν σημαίνει…

Π.Κ.: Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ! Κάνε εσύ τη δουλειά σου και άσε με εμένα να κάνω τη δική μου.

Φ.Π.: Δεν συνεννοηθήκαμε, νομίζω…

Γ.Λ.: Θα σας βάλω ένα πολύ ωραίο τζάμι ανάμεσά σας. Τι καινούργιο μπιφ ήταν αυτό στην εκπομπή από το πουθενά;

Η Φωτεινή Πετρογιάννη είπε κλείνοντας: «Δεν καταλάβατε τι ήθελα να πω. Το ότι ο Πάνος λέει τη γνώμη του, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να τον σχολιάζει. Όχι, γιατί δεν κατάλαβε. Επειδή δεν το κατάλαβε, να το εξηγήσω».