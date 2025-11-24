Μενού

Kόντρα Στραβελάκη - Καραμήτρου: «Άμα την αφήσω μέχρι τα μεσάνυχτα θα μιλάει - Φοβάσαι μη σου πάρω τη θέση;»

Η κόντρα των δύο δημοσιογράφων στον αέρα της εκπομπής τους.

Κόντρα Καραμήτρου - Στραβελάκη
Κόντρα Καραμήτρου - Στραβελάκη | ΥouTube - fb videos
Έντονο κλίμα επικράτησε στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «10 Παντού» το πρωί της Δευτέρας (24/11), με τους δημοσιογράφους και παρουσιαστές Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου να πετούν «μπηχτές» ο ένας στον άλλον δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο παρουσιαστής ενημέρωσε το κοινό για το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους που καταβάλλεται σήμερα, Δευτέρα αντί της Παρασκευής που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η Μίνα Καραμήτρου με ειρωνική διάθεση σχολίασε την αλλαγή ημερομηνίας λέγοντας:«Πότε ήταν να έρθουν; Την Παρασκευή; Και θα ‘ρθουν σήμερα; Και είναι νωρίτερα; Πολύ νωρίτερα…», στο οποίο ο Νίκος Στραβελάκης απάντησε επίσης με ειρωνικό ύφος «Πέντε μέρες. Άχου... Δύσκολη είσαι».

Η κόντρα κλιμακώθηκε όταν ο δημοσιογράφος ενώ προσπαθούσε να δώσει στοιχεία για τον διαγωνισμό της εκπομπής, η συνάδελφος του συνέχιζε να σχολιάζει με εκείνον να κοιτάει το ρολόι και να της λέει: «Άμα την αφήσω, μέχρι τα μεσάνυχτα θα μιλάει… δες την ώρα!».

Η Μίνα Καραμήτρου απάντησε νευριασμένα, λέγοντας: «Τι φοβάσαι; Μη σου πάρω τη θέση στο ποιος μιλάει περισσότερο;»

 

