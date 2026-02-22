Κόπηκε μετά από μια εβδομάδα: Το παρασκήνιο του τέλους του «Beat My Guest» από τον ΣΚΑΪ

Στην ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας προβολής του το «Beat My Guest» αποσύρεται – τουλάχιστον για την ώρα – από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Το κανάλι με αλλαγή προγράμματος ενημέρωσε τους τηλεοπτικούς συντάκτες για την νέα δομή από την Καθαρά Δευτέρα της απογευματινής του ζώνης που θα ξεκινά μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει η Ελλάδα», στη συνέχεια η σκυτάλη – χωρίς αλλαγή στη διάρκεια μετάδοσης – θα περνάει στον Κώστα Τσουρό και στο μαγκαζίνο «Το ‘χουμε», αμέσως μετά θα προβάλλεται σε επανάληψη η ταξιδιωτική εκπομπή «Happy Traveler» και το slot θα ολοκληρώνεται με την προβολή ελληνικής ταινίας και το σατιρικό δεκάλεπτο του Μάνου Βουλαρίνου.

Εξ’ αρχής υπήρχαν αμφιβολίες όσον αφορά στην αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό του «Beat My Quest» που τελικά επιβεβαιώθηκαν. Το παιχνίδι καραόκε όχι μόνο δεν συγκίνησε τους τηλεθεατές αλλά έκανε και αρνητικά ρεκόρ τηλεθέασης. Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα στην πρεμιέρα του σημείωσε 3,6% στο σύνολο και 5,7% στο δυναμικό κοινό. Την Τρίτη 17/2 η τηλεθέαση υποχώρησε σε 2,9% και 3,6% αντίστοιχα. Την Τετάρτη 18/2 και μετά την πρώτη αλλαγή ώρας η τηλεθέαση διαμορφώθηκε σε 1,6% στο σύνολο και 1,1% στο δυναμικό κοινό και τέλος την Πέμπτη 19/2 σε 1,9% στο σύνολο και 1,6% στο δυναμικό. Δεν μπορούσε λοιπόν να διατηρηθεί στο ημερήσιο πρόγραμμα μια εκπομπή που έριχνε κατά πολύ το μέσο όρο του ΣΚΑΪ. Ενδεχομένως το παιχνίδι να επανέλθει προς προβολή τους καλοκαιρινούς μήνες.

