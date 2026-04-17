«Κορνήλιος Αδιάκοπος»: Η τρομερή ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου σε κωμική σειρά

Ήταν το 1992, όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδούσε για την «Εθνική Μας Μοναξιά». Την ίδια εποχή, η Ελένη Ράντου, έχοντας κλείσει εννέα χρόνια με συμμετοχές και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε κωμικές - κυρίως- σειρές, όπως η «Οδός Ανθέων» και το «Όχι τα Νέα Του ΑΝΤ1», έβαλε μπρος το πρώτο της εγχείρημα ως δημιουργός και πρωταγωνίστρια.

Ήταν η κωμική σειρά «Αχ Ελένη», που εξιστορούσε τις περιπέτειες της νεαρής Ελένης, που χωρίζει από το σύντροφο της (Γιώργος Λέφας) και προσπαθεί να επανέλθει στον έξω κόσμο ως μια δυναμική, single γυναίκα που θέλει να πει στον κόσμο για το χάσμα των γενεών (κάπου εδώ εμφανίστηκε και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου).

Κοντά της έχει τους καλύτερους της φίλους (Μαρία Γεωργιάδου, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος), την γιαγιά της (Χρύσα Ρώπα) και έναν ψυχαναλυτή, τον Κορνήλιο Αδιάκοπο (!).

Ποιος είναι αυτός ο ψυχαναλυτής;

Δεν είναι και πολύ ομιλητικός ο «Κορνήλιος Αδιάκοπος», αν κρίνουμε από την πρώτη και μοναδική εμφάνιση του, στο πιλοτικό επεισόδιο της σειράς και το σίγουρο είναι πως η Ελένη θα καταφέρει να τον βάλει στη θέση του ασθενή (!). Ναι, είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος πριν από 34 χρόνια, άφησε για λίγο στην άκρη το μικρόφωνο και έγινε γκεστ σταρ στην πρώτη τηλεοπτική σειρά της Ελένης Ράντου.

Τι ήταν αυτό που είπαμε για το χάσμα των γενεών;

Να σας συστήσουμε τον Κωνσταντή Παπαβασιλείου, ανερχόμενο ηθοποιό!