Κώστας Αποστολάκης: «Κάλεσα τον Χριστό στο σπίτι μου, και ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα»

Ο ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης μοιράστηκε μία βαθιά θρησκευτική του εμπειρία, αποκαλύπτοντας πως ο Ιησούς Χριστός τον έχει επισκεφθεί στο σπίτι του στο παρελθόν.

Δίνοντας συνέντευξη στον Alpha, ο ηθοποιός, σχολίασε αρχικά την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για να ενσαρκώσει την Ωραία Ελένη, στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν:

«Ο απόστολος Παύλος έλεγε "όλοι οι άνθρωποι εξ ενός αίματος". Δεν υπάρχουν άσπροι, μαύροι, δούλοι ελεύθεροι, πλούσιοι, φτωχοί. Πόσοι από αυτούς που βλέπουμε γύρω μας είναι από τους αρχαίους Έλληνες; Μην τρελαθούμε κιόλας».

Αποστολάκης: «Κάλεσα τον Χριστό και ήρθε»

«Ενδιαφέρει τους ανθρώπους από πού προήλθαμε, αλλά όχι το πού πηγαίνουμε. Πιστεύω πως όταν πεθάνουμε ξεκινούν όλα», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη με τη μεταφυσική του εμπειρία με τον Χριστό, είπε: «Με βρήκε σε κακό χάλι, σε ένα τέλμα, ένα μεταβατικό στάδιο που είχε κουραστεί η ψυχή μου. Μάλλον εγώ τον κάλεσα.

Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι αυτό. Μέσα στο σπίτι μου, όταν ήρθε ο Χριστός. Όταν τον κάλεσα, ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα, και έκλαιγα για 20 λεπτά».