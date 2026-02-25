Μενού

Κώστας Δόξας: Εκτός J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία - Η ανακοίνωση OPEN

Ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN ανακοίνωσε ότι ο Κώστας Δόξας δεν θα συμμετέχει περαιτέρω στο σόου «Just The Two Of Us».

Κώστας Δόξας
Κώστας Δόξας | NDP
Με ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) το Open ανακοίνωσε ότι ο Κώστας Δόξας απομακρύνεται από το σόου Just The Two Of US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία.

Η ανακοίνωση του OPEN

«Το Open ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δεν θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».

Η καταδικαστική απόφαση για τον Κώστα Δόξα

Με απόφαση του Τριμελούς Πλημελοδικείου Θεσσαλονίκης ο τραγουδιστής καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του με ποινή τριών ετών. 

Η υπόθεση  αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, σε περίοδο κατά την οποία η πρώην σύζυγός του κυοφορούσε το παιδί τους.

Η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021. Από την ποινή που του επιβλήθηκε εκτιταίοι είναι οι τέσσερις μήνες.

