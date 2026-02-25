Κώστας Δόξας: Εκτός J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία - Η ανακοίνωση OPEN

Με ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) το Open ανακοίνωσε ότι ο Κώστας Δόξας απομακρύνεται από το σόου Just The Two Of US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία.
Η ανακοίνωση του OPEN
«Το Open ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δεν θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».
Η καταδικαστική απόφαση για τον Κώστα Δόξα
Με απόφαση του Τριμελούς Πλημελοδικείου Θεσσαλονίκης ο τραγουδιστής καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του με ποινή τριών ετών.
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, σε περίοδο κατά την οποία η πρώην σύζυγός του κυοφορούσε το παιδί τους.
Η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021. Από την ποινή που του επιβλήθηκε εκτιταίοι είναι οι τέσσερις μήνες.
