Διάρκειας μίας ώρας γίνεται η εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό από τις 16 Φεβρουαρίου.
Μέχρι τώρα η εκπομπή του ΣΚΑΪ είχε ώρα έναρξης στις 15.30 και λήξη στις 17.20, ωστόσο πλέον θα ολοκληρώνεται στις 16:30 και θα ακολουθεί ελληνική ταινία, ενώ στις 18:30 θα μεταδίδεται το νέο καθημερινό παιχνίδι «Beat my Quest».
Διαβάστε ακόμα: Μειώνεται η εκπομπή του Τσουρού - Φήμες για επιστροφή Χάρη - Αντελίνας Βαρθακούρη
Οι αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού έγιναν θέμα στις πρωινές εκπομπές, με τον παρουσιαστή να κάνει την πρώτη νύξη για αυτό on air.
«Κι εμείς γενικά έχουμε την τιμητική μας αυτές τις μέρες, δεν έχουμε παράπονο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Mε βάση αυτό που πάντα ξέρουμε να κάνουμε», εξήγησε ο Κώστας Τσουρός
- Το ελληνικό χωριό που έβγαλε 80 γιατρούς και δεν έχει ούτε έναν: Η τραγική ειρωνεία του ΕΣΥ στη Φωκίδα
- Ακίνητα: Ποια περιοχή της Αττικής «εκτοξεύτηκε» σε ζήτηση - Ραγδαία άνοδος για συνοικία έκπληξη
- Καλλιθέα: Ο αυτόπτης που έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι περιγράφει τη στιγμή - «Προσπαθούσαν με λάθος τρόπο»
- Συναγερμός για όλους τους χρήστες WhatsApp: Η ρύθμιση που πρέπει να απενεργοποιήσουν αμέσως
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.