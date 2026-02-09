Διάρκειας μίας ώρας γίνεται η εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό από τις 16 Φεβρουαρίου.

Μέχρι τώρα η εκπομπή του ΣΚΑΪ είχε ώρα έναρξης στις 15.30 και λήξη στις 17.20, ωστόσο πλέον θα ολοκληρώνεται στις 16:30 και θα ακολουθεί ελληνική ταινία, ενώ στις 18:30 θα μεταδίδεται το νέο καθημερινό παιχνίδι «Beat my Quest».

Οι αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού έγιναν θέμα στις πρωινές εκπομπές, με τον παρουσιαστή να κάνει την πρώτη νύξη για αυτό on air.

«Κι εμείς γενικά έχουμε την τιμητική μας αυτές τις μέρες, δεν έχουμε παράπονο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Mε βάση αυτό που πάντα ξέρουμε να κάνουμε», εξήγησε ο Κώστας Τσουρός