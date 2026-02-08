Μειώνεται η εκπομπή του Τσουρού - Φήμες για επιστροφή Χάρη - Αντελίνας Βαρθακούρη

Μια ακόμη αλλαγή έρχεται προσεχώς στην καθημερινή εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό. Η εκπομπή μέχρι σήμερα ήταν δίωρη με ώρα έναρξης στις 15.30 και λήξη στις 17.20. Αυτό αλλάζει από τις 16 Φεβρουαρίου οπότε και αναπροσαρμόζεται το απογευματινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Η εκπομπή θα έχει διάρκεια πλέον μια ώρα και θα ολοκληρώνεται στις 16.30. Θα δίνει πάσα σε Ελληνική ταινία και στις 18.30 θα μεταδίδεται το νέο καθημερινό παιχνίδι «Beat my Quest». Μένει να δούμε εάν αυτή η μείωση της διάρκειας μετάδοσης της εκπομπής θα συνοδευτεί και από άλλες αλλαγές που θα αφορούν στο περιεχόμενό της.

Το καθημερινό infotainment μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ παρά τις προσπάθειες που γίνονται συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης. Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου κατέγραψε 3,6% στο σύνολο του κοινού και μόλις 1,4% στο δυναμικό κοινό 18 - 54.

Φήμες για τηλεοπτική επιστροφή Χάρη - Αντελίνας Βαρθακούρη

Στην τελική ευθεία μπαίνει το στήσιμο του Just the two of us με τον Νίκο Κοκλώνη πλέον να καλείται να κάνει την τελική επιλογή των ζευγαριών. Το νέο δίδυμο που ακούγεται έντονα όμως ακόμη δεν επιβεβαιώνεται είναι αυτό του Χάρη και Αντελίνας Βαρθακούρη. Με τον πρώτο φυσικά coach και τη δεύτερη διαγωνιζόμενη.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο καλοκαίρι η παρουσιάστρια βρέθηκε σε συζητήσεις για συνεργασία με την Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη ωστόσο δεν προχώρησαν. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως «κλειδώνει» και το δίδυμο που θα βρίσκεται στο backstage του show του Open: Θα είναι ο Τρύφωνας Σαμαράς και η νεαρή influencer Modern Cinderela.

Γίνονται προσπάθειες για να βγει το πρόγραμμα στον «αέρα» του Open το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου ωστόσο είναι πολύ πιθανόν η πρεμιέρα από το νέο πλατό στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.