Κρατερός Κατσούλης: Απουσίαζε από το πλατό του «Νωρίς Νωρίς» - Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη

Την απουσία του Κρατερού Κατσούλη από την σημερινή εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ανακοίνωσε η Μαρία Ηλιάκη, εξηγώντας στο τηλεοπτικό κοινό τον λόγο για τον οποίο έλειπε.
Όπως ενημέρωσε η παρουσιάστρια τους τηλεθεατές, ο Κρατερός Κατσούλης έπρεπε να απουσιάσει από τον τηλεοπτικό αέρα εξαιτίας κάποιων εκκρεμοτήτων με τη θεατρική του περιοδεία.
«Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει», είπε η Μαρία Ηλιάκη, μετά την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές.
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