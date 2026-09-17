Κρατερός Κατσούλης: Απουσίαζε από το πλατό του «Νωρίς Νωρίς» - Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη

Την απουσία του Κρατερού Κατσούλη από την σημερινή εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ανακοίνωσε η Μαρία Ηλιάκη, εξηγώντας στο τηλεοπτικό κοινό τον λόγο για τον οποίο έλειπε.

Όπως ενημέρωσε η παρουσιάστρια τους τηλεθεατές, ο Κρατερός Κατσούλης έπρεπε να απουσιάσει από τον τηλεοπτικό αέρα εξαιτίας κάποιων εκκρεμοτήτων με τη θεατρική του περιοδεία.

«Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει», είπε η Μαρία Ηλιάκη, μετά την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές.