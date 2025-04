Κρίσιμα ραντεβού Κοκλώνη με Mega και Alpha - Επί τάπητος η επιστροφή με αλλαγές του «J2US»

Δύο διαδοχικά ραντεβού με υψηλόβαθμα στελέχη του Mega και του Alpha είχε πριν το Πάσχα ο γνωστός παραγωγός και ιδιοκτήτης της Barking Well Media ο Νίκος Κοκλώνης. Όσον αφορά στο ραντεβού με το Mega συζητήθηκε το τι μέλλει γενέσθαι με τις τρέχουσες παραγωγές της εταιρείας του δηλαδή το «Πάμε Δανάη!» με τη Δανάη Μπάρκα, το «Ακόμα δεν είδες τίποτα!» με τον Κώστα Τσουρό και το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Όσον αφορά στην πρωινή εκπομπή του Mega τα Σαββατοκύριακα το τοπίο φαίνεται πως έχει ήδη ξεκαθαρίσει και η εκπομπή παίρνει το «πράσινο φως» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Στη συζήτηση με το Mega τέθηκε και το ενδεχόμενο ανάληψης και νέων παραγωγών (ίσως μια μυθοπλασία) όπως επίσης και η επαναφορά του «Just the 2 of us» αυτή τη φορά μέσω της συχνότητας από την οποία ξεκίνησε το σόου στην ελληνική τηλεόραση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση μέχρι στιγμής ούτε και επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως από το Mega ζητήθηκε πρόταση για την επαναφορά του σόου με άλλο πρόσωπο στην παρουσίαση και μετακόμιση του Νίκου Κοκλώνη στην επιτροπή.

Όσον αφορά στον Alpha το τοπίο είναι ακόμη θολό. Αυτή τη στιγμή η Barking Well Media τη μόνη παραγωγή που έχει στο κανάλι της Κηφισιάς είναι η «Super Κατερίνα» με πληροφορίες ωστόσο να αναφέρουν πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο από τη νέα σεζόν η παραγωγή να περάσει στην Green Pixel.

Την ίδια στιγμή σε ισχύ είναι η συνεργασία του Νίκου Κοκλώνη και με το STAR καθώς θα προετοιμαστεί ο τρίτος κύκλος της κωμωδίας «IQ 160» με πρωταγωνιστές τους Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρή.

