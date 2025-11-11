Λάκης Γαβαλάς: «Η απιστία πρέπει να είναι ευχή σε μια σχέση»

Μια αμφιλεγόμενη άποψη εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς, χαρακτηρίζοντας «ευχή» την απιστία σε μια ερωτική σχέση, ισχυριζόμενος πως η ίντριγκα είναι απαραίτητη στον έρωτα.

Ο σχεδιαστής, καλούμενος να σχολιάσει όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή , «Happy Day», σχετικά με το αν η απιστία πρέπει ή όχι να αποτελεί ποινικό αδίκημα, ρώτησε μπροστά στη κάμερα της εκπομπής με απορία «η απιστία;» και στη συνέχεια υποστήριξε ότι αυτή είναι που κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον ανάμεσα στους συντρόφους.

«Η απιστία πρέπει να είναι ευχή. Όσο υπάρχει η απιστία, υπάρχει και ο έρωτας. Υπάρχει και η ίντριγκα στον έρωτα. Φαντάζεσαι να είσαι με κάποιον συνέχεια και να μην έχεις απιστήσει ποτέ;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε πως ακόμη και το φλερτ ή η ερωτική επικοινωνία μέσω των social media είναι μια μορφή απιστίας καθώς αποτελούν μία μορφή παραβίασης της συμφωνίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.

«Το να ερωτοτροπήσεις κατά κάποιον τρόπο μέσω των social media κι αυτό απιστία λέγεται. Να μην λέμε τώρα βλακείες και αυτό απιστία λέγεται», είπε.