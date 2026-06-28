Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κόντρα του με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ αποκάλυψε πως η επόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία για το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

«Όχι, γιατί να μετανιώσω; Και επειδή κάνει one man show, έχουμε καταλήξει ότι ο Θεός την έβδομη μέρα, δεν είχε καμιά άλλη δουλειά, έφτιαξε τον Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα», δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Κάνοντας έναν απολογισμό για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ο ίδιος σχολίασε πως «η φετινή χρονιά μού αφήνει καλή γεύση, μου άρεσε το ότι μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Το μεγαλύτερο δώρο είναι να μπορεί να μιλάει κανείς ελεύθερα, το έζησα σε αυτό το κανάλι και το πρωτοέζησα στο Mega».

«Στο παρελθόν μέχρι να υπογράψω στο Mega, κάναμε 1,5 χρόνο, ζητούσα να ετοιμάζονται τα επεισόδια και να παραδίδονται δέκα λεπτά πριν την προβολή. Δεν ήθελα να περνάνε πό έλεγχο και αν υπήρχε τεχνικό λάθος, θα έπρεπε να πληρώσω στο κανάλι.

Το Mega σήμερα δεν μου βάζει κανέναν όρο στο ποιούς θα καλέσω, στο τι θα πω, δεν κοιτάζει κανείς το κείμενό μου», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος.

Λαζόπουλος: «Θα είναι η τελευταία χρονιά του Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ρίχνω αυλαία»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Λάκης Λαζόπουλος εξήγησε για ποιον λόγο η επόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία για το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

«Θα κάνω ακόμα μία χρονιά το Τσαντίρι και θα κάνω μία σειρά. Θα είναι η τελευταία χρονιά του Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ρίχνω αυλαία.

Δεν μπορώ να κάθομαι άλλο στον καναπέ και να βλέπω βίντεο, το κάνω επί δέκα ώρες την ημέρα.

Έχω διαλυθεί, δεν είναι εύκολο να κάνεις τον κόσμο να γελάει, να μπορείς να του πεις κάτι, όπως είναι η σάτιρα», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος.