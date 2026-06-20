Ο Λάκης Λαζόπουλος δεν άφησε κεφάλι πολιτικού «ακούρευτο»: Τι είπε για Τσίπρα, Καρυστιανού και Μητσοτάκη

Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο Κρήτη TV, εξακοντίζοντας τις καυστικές του και μη απόψεις για τα πιο επιφανή πρόσωπα του δημοσίου διαλόγου.

Για το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Είμαι θετικός στο ότι εμφανίζεται με ένα διαφορετικό μπαλέτο. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάει. Αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Είναι άλλο κόμμα, άλλη προσέγγιση, κεντροαριστερή. Θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός άξονας».

Για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, δήλωσε: «Τρελάθηκε ο Σαμαράς και ο Καραμανλής; Ο Καραμανλής ήταν ο μόνος πολιτικός που δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν, ούτε πήρε τηλέφωνο να πει να μην πούνε. Είχε και χιούμορ».

Λαζόπουλος για Μητσοτάκη: «Είναι ωραίο να είσαι γιος πρωθυπουργού»

Για τον πρωθυπουργό, είπε σε δηκτικό τόνο πως «Μπορείς να καταλάβεις πώς σε παγιδεύει ο Μητσοτάκης, και μπορείς να φύγεις από αυτό. Αν δεν φύγεις από το πεδίο του, θα πας όπου πάει. Εκεί είναι οι υπόλοιποι πολιτικοί.

Για αυτό αισθάνεται αυτός αλαζονεία, που την έχει και λόγω κληρονομικότητας. Είναι ωραίο να γεννιέσαι σε οικογένεια πρωθυπουργού. Είναι άλλο πράγμα να ξεκινάς από το 100, δεν κατηγορών τον Μητσοτάκη που είναι έτσι».

Λαζόπουλος για Καρυστιανού: «Αν εμβολίσει το πολιτικό σύστημα, αυτό είναι καλό»

Για την είσοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, σχολίασε πως «Θα συνεχίσω να της δίνω χρόνο. Αν καταφέρει να διεμβολίσει το πολιτικό σύστημα και να θέσει κάποιους όρους στο καινούργιο γίγνεσθαι, θα είναι καλό. Γιατί έρχεται από την κοινωνία, έχει ένα θέμα, και πρέπει αυτό να δεθεί.

Είναι βασικό θέμα η δικαιοσύνη και η νεολαία, Αυτά είναι τα δύο θέματα της χώρας. Η Καρυστιανού έχει ενοχληθεί από τη δικαιοσύνη και έχει σκοτωθεί το παιδί της. Δεν μπορεί να είναι όπως θέλουν οι άλλοι. Δεν θέλει να γυρνά μαυροφορεμένη και να κλαίει. Η Μάγδα Φύσσα τι έκανε. Αν δεν ήταν η Φύσσα θα είχε γίνει κάτι με τη Χρυσή Αυγή;»