Λαμπρόπουλος: «Έχουμε συμφωνήσει ήδη για την επόμενη σεζόν αλλά… δια λόγου»

Στις συζητήσεις για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά αναφέρθηκε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου, την Κυριακή, 7 Ιουνίου στο πρόγραμμα του MEGA.

Ειδικότερα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος παραδέχθηκε αρχικά πως: «Για μένα ήταν ωραία η φετινή σεζόν. Εμείς περάσαμε καλά, δεν ξέρω και οι καλεσμένοι, φαντάζομαι καλά πέρασαν. Το θέμα είναι να συνεχιστεί, γιατί μια χρονιά δεν μας αρκεί. Θέλουμε παραπάνω».

«Έχουμε συμφωνήσει ήδη για την επόμενη σεζόν αλλά… δια λόγου. Ακόμα δεν έχουν πέσει οι τζίφρες. Αλλά έχουμε δώσει τον λόγο μας και γω, συνήθως, όταν δίνω τον λόγο μου… δεν τον κρατάω», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο νούμερα τηλεθέασης, ο Φάνης Λαμπρόπουλος είπε: «Τα νούμερα τηλεθέασης τα κοίταγα όταν δεν έκανα τηλεόραση. Είμαι χαιρέκακος, ανοίγω τα νούμερα και λέω α, αυτός δεν πήγε καλά. Εννοείται πως σε αγχώνουν, μα για τα νούμερα δουλεύουμε, τι; Δουλεύουμε για να περνάμε καλά εμείς;».