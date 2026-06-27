Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Αδειάζει το Σαββατοκύριακο - Φαίνεται ότι η Χρηστίδου θα καλύψει το κενό της Σκορδά;»

Το αιφνίδιο φινάλε του Buongiorno και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά με το Mega σχολίασαν σήμερα (27/6) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ιωάννα Μαλέσκου και οι συνεργάτες τους στον αέρα του «Ραντεβού το ΣΚ».

Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη σεζόν στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, λέγοντας ότι όπως φαίνεται η Σίσσυ Χρηστίδου θα κληθεί να καλύψει το κενό της Φαίης Σκορδά, μετακομίζοντας από το Σαββατοκύριακο στις καθημερινές.

«Θα φύγουν κι άλλες ζώνες! Η αλήθεια είναι ότι γίνεται και μια άλλη τεράστια αλλαγή, η οποία συντελείται τώρα και θα συμβεί από την επόμενη σεζόν. Και έχει να κάνει, ευτυχώς ή δυστυχώς, με τη ζώνη που είμαστε εμείς εδώ τώρα.

Είναι η ζώνη του σαββατοκύριακου που μαθαίνουμε δυσάρεστα πράγματα, ότι σιγά σιγά αδειάζει.

Αρχής γενομένης από τον ΑΝΤ1 και όλα δείχνουν ότι αυτό θα προχωρήσει και στο Mega που ξέρουμε κιόλας ότι έχει μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Open.

«Μιλάω για τη Σίσσυ Χρηστίδου φυσικά, η οποία είναι 8η χρονιά στο Σαββατοκύριακο, πρώτα στο Open και μετά στο Mega.

Φαίνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου με το επιτυχημένο επιτελείο της είναι αυτή που θα κληθεί να γεμίσει το κενό της Φαίης Σκορδά; Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.