Λάμπρος Κωνσταντάρας για την επίθεση στη ρεπόρτερ του Open: «Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Τι ξεφτίλα είναι αυτή»

Ξέσπασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram για την επίθεση που δέχτηκε μέσω social media η δημοσιογράφος του OPEN, Μαρία Σιαμπάνου επειδή γέλασε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το πύρινο μέτωπο.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να την οδήγησε σε αυτή την αντίδραση, ενώ χθες ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, έδειξε τη στήριξή του στο πρόσωπό μέσα από ανάρτηση στο Facebook.

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«Είναι θλιβερό πως ακόμα και σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση, σε μία τόσο δύσκολη στιγμή, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν μία αφορμή για να ευχηθούνε ψόφους, κατάρες και καρκίνους σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έκανε ένα λάθος.

Αναφέρομαι στη συνάδελφο, όχι επειδή είναι συνάδελφός μου δημοσιογράφος, ούτε επειδή είναι στο Open. Στη δημοσιογράφο που κατά τη διάρκεια ενός πολύ δύσκολου ρεπορτάζ, ε, κάτι γέλασε, κάτι συνέβη, μπορεί κάτι να είδε, κάτι να ένιωσε και έσπευσαν διάφοροι να το ανεβάσουν εδώ στο Instagram και από κάτω εκατοντάδες κάφροι να της ευχηθούν κατάρες, να ζητήσουν το Instagram της για να της στείλουν "ευχές".

Λίγο δεν ντρέπεστε λιγάκι; Τι ξεφτίλα είναι αυτή; Τι ντροπή είναι αυτή που αμέσως, με το πρώτο δευτερόλεπτο, κάποιον να του ευχηθούμε ψόφο και κατάρα;

Ξέρετε γιατί μπορεί να γέλασε; Αν είναι νευρικό, αν είναι κάτι άλλο; Έχετε βρεθεί σε τέτοια, σε αντίστοιχη περίσταση», κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αναφέροντας ακόμα στην λεζάντα της ανάρτησής του: «Σοβαρή απογοήτευση απο το ανθρώπινο είδος. Θα μου πεις είναι η πρώτη φορά ή θα είναι η τελευταία...; Κρίμα».