Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Σε μια ακόμη δήλωση υπέρ της Παλαιστίνης προχώρησε ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις όπως το Euroleague ή η Eurovision, ενώ άλλες χώρες όπως η Ρωσία μένουν εκτός, λόγω πολέμου.
«Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ απαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.
Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αθλητικές και πολιστικές διοργανώσεις δεν μπορούν να παραμένουν ουδέτερες στις πολιτικές εξελίξεις και τις ανθρωπιστικές καταστροφές.
«Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπονται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήρθα να δηλώσω αυτό. Και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά» είπε χαρακτηριστικά.
