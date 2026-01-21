Μενού

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

O Γιώργος Λάνθιμος χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως το Euroleague.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Λάνθιμος
Γιώργος Λάνθιμος | Glomex
  • Α-
  • Α+

Σε μια ακόμη δήλωση υπέρ της Παλαιστίνης προχώρησε ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμοςχαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις όπως το Euroleague ή η Eurovision, ενώ άλλες χώρες όπως η Ρωσία μένουν εκτός, λόγω πολέμου.

«Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ απαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης.

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αθλητικές και πολιστικές διοργανώσεις δεν μπορούν να παραμένουν ουδέτερες στις πολιτικές εξελίξεις και τις ανθρωπιστικές καταστροφές.

«Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπονται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήρθα να δηλώσω αυτό. Και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά» είπε χαρακτηριστικά.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA