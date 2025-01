The Last of Us: Ανακοινώθηκε η δεύτερη σεζόν της σειράς - Δείτε το τρέιλερ έκπληξη

Ενθουσιασμένοι είναι εκατομμύριοι fans σε όλο το κόσμο, μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO “The Last of Us”.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς εκτυλίσσεται σε μια περίοδο μετά από πέντε χρόνια ειρήνης από τα γεγονότα της πρώτης σεζόν, το παρελθόν του Joel και της Ellie τους πλησιάζει, φέρνοντάς τους σε σύγκρουση μεταξύ τους και σε έναν κόσμο ακόμη πιο επικίνδυνο και απρόβλεπτο από αυτόν που άφησαν πίσω.

Το καστ που επιστρέφει για τη δεύτερη σεζόν περιλαμβάνει τον Pedro Pascal ως Joel, την Bella Ramsey ως Ellie, τον Gabriel Luna ως Tommy και τη Rutina Wesley ως Maria.

Το νέο καστ που είχε ανακοινωθεί περιλαμβάνει την Kaitlyn Dever ως Abby, Isabela Merced ως Dina, Young Mazino ως Jesse, Ariela Barer ως Mel, Tati Gabrielle ως Nora, Spencer Lord ως Owen, Danny Ramirez ως Manny και Jeffrey Wright ως Isaac. Η Catherine O'Hara είναι επίσης guest star.

Η σειρά επιστρέφει στο HBO τον Απρίλιο. Το HBO δεν έχει διευκρινίσει ακόμη μια ημερομηνία, αλλά είναι πιθανό αυτό να βγει προς το τέλος της τρίτης σεζόν του The White Lotus, σύμφωνα με το Forbes.

Όπως και με την πρώτη σεζόν, η δεύτερη σεζόν του The Last of Us θα περιλαμβάνει επίσης αξιοσημείωτες αλλαγές από το αρχικό υλικό της. «Μερικά από τα πράγματα για τα οποία είμαι πιο ενθουσιασμένος για τη 2η σεζόν είναι οι αλλαγές που έχουμε συζητήσει και βλέπουμε την ιστορία να ζωντανεύει ξανά σε αυτή την άλλη έκδοση», αποκάλυψε ο συνδημιουργός, συγγραφέας και εκτελεστικός παραγωγός Neil Druckmann στο GQ UK.