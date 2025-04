The Last of Us: Η δεύτερη σεζόν πρόσφερε ένα από τα καλύτερα επεισόδια του 21ου αιώνα

Η 2η σεζόν της δημοφιλούς σειράς του HBO The Last of Us με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ (Joel), έκανε πρεμιέρα στις 13 Απριλίου, με διθυραμβικές κριτικές από κριτικούς και φυσικά από το φανατικό κοινό.

Σύμφωνα με το Variety, η πρεμιέρα του 1ου επεισοδίου της 2ης σεζόν, έφτασε τους 5,3 εκατομμύρια θεατές στο απόγειό του, σημειώνοντας αύξηση 13% από τους 4,7 εκατομμύρια θεατές που συντονίστηκαν στην πρεμιέρα της σειράς το 2023.

Στη σειρά - διασκευή του videogame The Last of Us, πρωταγωνιστεί επίσης η Μπέλα Ράμσεϊ η οποία υποδύεται την Ellie, μια τολμηρή ​​και έξυπνη έφηβη που κουβαλάει απλώς την απάντηση στην πανούκλα που έχει σαρώσει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στη 2η σεζόν του The Last of Us, είμαστε πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του συγκλονιστικού τελευταίου επεισοδίου της 1ης σεζόν, όταν ο Joel έσωσε την Ellie. Εκείνο το διάστημα κι ύστερα, ο Τζόελ και η Έλι έφτιαξαν ένα σπίτι για τον εαυτό τους μαζί με άλλους επιζώντες, με τους οποίους δεν διατηρούν όλοι μια φιλική σχέση.

Χωρίς να θέλουμε να ρισκάρουμε να κάνουμε μεγάλα spoilers, αυτό που αξίζει να ειπωθεί και δίνει την εικόνα του πόσο σημαντική είναι αυτή η 2η σεζόν ήδη από το 1ο επεισόδιο (σε σύνολο 7), είναι ότι αυτή η σεζόν, σε μεγάλο βαθμό δίνει ένα εκτόπισμα στον χαρακτήρα της Ellie.

Μέσα από τα επεισόδια, οδηγείται να σκεφτεί τη θέση της στον μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, την ικανότητά της για συγχώρεση και τον ηθικό δρόμο που θα επιλέξει να ακολουθήσει. Η Ράμσεϊ είναι τόσο δυνατή όσο ποτέ στον ρόλο της, με αξιοζήλευτο συναισθηματικό εύρος που αναλαμβάνει την ευθύνη να περάσει στην πρώτη γραμμή της σειράς.

Συνολικά, αυτό είναι ένα ξεκίνημα της 2η σεζόν που ανταποκρίθηκε και παραπάνω στις προσδοκίες των φαν, κάνοντας το ξεχωριστό αυτό 1ο επεισόδιο να αποδεικνύει ότι το The Last of Us είναι επάξια από τις καλύτερες σειρές που έχουν περάσει.