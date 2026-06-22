Το λάθος που κρατά πίσω τους πραγματικά φιλόδοξους ανθρώπους (και πώς να το αποφύγεις)

Η φιλοδοξία συχνά θεωρείται βασικό συστατικό για όποιον επιθυμεί να διακριθεί επαγγελματικά. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα καριέρας, αρκετοί φιλόδοξοι επαγγελματίες πέφτουν σε μια παγίδα που τους μπλοκάρει αθόρυβα: την αδυναμία να δεσμευτούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Από το Brexit στη χαμένη ευκαιρία: Πώς ο Κιρ Στάρμερ έγινε άλλη μία συνιστώσα της αστάθειας
- «Χάρηκα, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου»: Το σχόλιο της Λιάνας Κανέλλη για την επιστροφή Ομπράντοβιτς
- Από το τρόπαιο στην πραγματική ζωή: 4 νικητές του MasterChef μιλούν στο Reader για όσα ακολούθησαν
- Στέλλα Μπεζαντάκου: «Με δούλευαν» - Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή 30.000 ευρώ κατά της Μαρίνας Σάττι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.