Λιάγκας για ΕΡΤ και Κοζάκου: «Σας ενδιαφέρουν ή όχι τα νούμερα τηλεθέασης, να ξέρουμε ποιον κοροϊδεύετε»

Για ακόμη μία ημέρα, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ΕΡΤ και της διευθύντριας προγράμματος Μαρίας Κοζάκου, με αφορμή τα στοιχεία τηλεθέασης.

Αφορμή στάθηκε ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων για τις υψηλές επιδόσεις του Α’ Ημιτελικού της Eurovision Song Contest στο δυναμικό και νεανικό κοινό.

Ο παρουσιαστής σχολίασε ότι, παρότι η διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης έχει υποστηρίξει πως τα νούμερα τηλεθέασης δεν αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής προγραμμάτων, αλλά προτεραιότητα έχουν τα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά, η προβολή του συγκεκριμένου ρεπορτάζ δείχνει –κατά τον ίδιο– αντίφαση. Όπως ανέφερε, ως φορολογούμενος πολίτης αναρωτιέται γιατί η ΕΡΤ επικαλείται την ποιότητα όταν πρόκειται για χαμηλές επιδόσεις, αλλά αναδεικνύει τα νούμερα όταν αυτά είναι υψηλά.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι η στάση αυτή δημιουργεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, τονίζοντας πως στο παρελθόν, όταν ιδιωτικοί σταθμοί –όπως το Star Channel– πρόβαλλαν στοιχεία τηλεθέασης, η ΕΡΤ ασκούσε κριτική σε τέτοιες πρακτικές. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε εκπομπές και σειρές της δημόσιας τηλεόρασης με πολύ χαμηλά ποσοστά, διερωτώμενος γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται δημόσια αναφορά στα νούμερα, εφόσον –όπως είπε– προβάλλεται η επιτυχία όταν τα στοιχεία είναι θετικά.

Κλείνοντας, κάλεσε τη διοίκηση της ΕΡΤ να ξεκαθαρίσει ποια στρατηγική ακολουθεί σε σχέση με την αξιολόγηση των προγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή του, η στάση απέναντι στα ποσοστά τηλεθέασης δεν είναι συνεπής.