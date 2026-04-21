Λιάγκας: «Ο Βασάλος με στεναχώρησε, με είπε μπεκρή αλλά κάνει χιούμορ - Το Χαμογέλα και Πάλι βγάζει κόμπλεξ»

Βέλη προς την εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι πέταξε ο Γιώργος Λιάγκας, λέγοντας ότι βγάζει κόμπλεξ, σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, που κάνει χιούμορ.

Γιώργος Λιάγκας
Γιώργος Λιάγκας
Στην ατάκα του Κωνσταντίνου Βασάλου που τον στεναχώρησε, αλλά και γενικότερα στις τοποθετήσεις της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» αναφέρθηκε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του «Το Πρωινό».

Ο γνωστός παρουσιαστής αποκάλυψε πως ο Βασάλος τον στεναχώρησε με το σχόλιό που έκανε για εκείνον το σαββατοκύριακο, ωστόσο, παραδέχθηκε πως αυτός το κάνει με χιούμορ, ενώ οι υπόλοιποι της εκπομπής με κόμπλεξ.

«Ο Κωνσταντίνος Βασάλος με στεναχώρησε την Κυριακή στην εκπομπή που συμμετέχει στο Mega. Είπε ότι τώρα που αφήνω μούσι, είμαι σαν μπεκρής. Δεν ήταν ωραίο το σχόλιο και με στεναχώρησε», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε: «Πάντως, έπαθαν πλάκα με το μούσι, ήταν ένα τέταρτο ενότητα, έκαναν κοντινά, σε συγκρίνανε…».

«Με μια διαφορά όμως, ότι αυτός τα λέει με χιούμορ, ενώ οι άλλοι τα λένε με κόμπλεξ. Σε αυτή την εκπομπή εννοώ», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

