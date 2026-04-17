Λιάγκας σε Γιώργο Θεοφάνους: «Αν αισθάνθηκες άσχημα από κάτι που είπα, σου ζητώ συγγνώμη»

Ο Γιώργος Θεοφάνους θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar που κάνει πρεμιέρα το βράδυ αυτής της Κυριακής (19/4) στον ΑΝΤ1 και σήμερα (17/4) ο γνωστός συνθέτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μάλιστα, προς το τέλος της συνέντευξης ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τον Γιώργο Θεοφάνους «αν αισθάνθηκε άσχημα» επειδή στο παρελθόν είχε πάρει το μέρος της Νατάσας Θεοδωρίδου όταν ο συνθέτης είχε παραχωρήσει το τραγούδι «Φεγγάρι μου» σε διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπουγά.

«Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλή επιτυχία στο YFSF την Κυριακή στις 21:00 στον ΑΝΤ1, θα κάτσουμε να το δούμε. Χαίρομαι πραγματικά που ήρθες εδώ και χαίρομαι και πραγματικά που τα είπαμε μετά από καιρό. Να 'σαι καλά.

Να ξέρεις σε εκτιμώ, πάντα. Το ξέρω ότι με εκτιμάς και το αισθάνομαι. Και επειδή είχε γίνει μια μικρή παρεξηγησούλα μεταξύ μας, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, και αν σου έκανα πιο αυστηρή κριτική από ό,τι έπρεπε ή - δεν είναι θέμα κριτικής - αν αισθάνθηκες άσχημα από κάτι που είπα, σου ζητώ συγγνώμη. Άστο εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν θέλω να μου πεις συγγνώμη. Σαν μουσικός θέλω να τα ακούς αυτά που λες. Γιατί είσαι μουσικός», απάντησε στον παρουσιαστή του Πρωινού ο Γιώργος Θεοφάνους.