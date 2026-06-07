Lila: «Έχω γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση - Θα της το δώσω αν με αφήσει ο Νίκος Καρβέλας»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Lila στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha.

Η τραγουδίστρια μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως έχει ήδη γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση, που θα της το δώσει αν την αφήσει ο Νίκος Καρβέλας.

«Γράφω τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες, όπως έχω γράψει για την Ελένη Φουρέιρα και την Έλενα Παπαρίζου. Θα ήθελα ακόμα να δώσω τραγούδι στην Πάολα, στον Χρήστο Μάστορα, στην Άννα Βίσση», είπε αρχικά η Λίλα.

«Έχω γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση, απλά δεν το έχει ακούσει! Εννοώ πως το ‘χω για εκείνη… μόνη μου, στο μυαλό μου. Δηλαδή το έγραψα και είπα αυτό είναι για την Άννα Βίσση. Έχει τίτλο “Το ένα”. Θα της το δώσω αν μας αφήσει ο κ. Νίκος Καρβέλας», πρόσθεσε.