Ένα νέο τηλεπαιχνίδι που «σαρώνει» σε ΗΠΑ και Βρετανία εξασφάλισε το STAR και ξεκινά την προετοιμασία της εγχώριας εκδοχής του. Πρόκειται για το Lingo του οποίου το βασικό concept είναι οι παίκτες να αποκρυπτογραφήσουν και τελικά να βρουν τις μυστικές λέξεις.

Οι δύο ομάδες των διαγωνιζόμενων πρέπει να λύσουν τους γρίφους των μυστικών λέξεων έχοντας συγκεκριμένο αριθμό προσπαθειών για φθάσουν στον επιθυμητό στόχο.

Στο παιχνίδι που έχει και στοιχεία της κλασσικής «κρεμάλας» τα σωστά γράμματα αποκαλύπτονται σταδιακά. Οι παίκτες που θα καταφέρουν να φθάσουν στον τελικό γύρο θα πρέπει να βρουν την τελευταία μυστική λέξη την αποκαλούμενη και «Super Lingo».

Στο εξωτερικό τα χρηματικά έπαθλα είναι υψηλά ενώ υπάρχουν και celebrity εκδοχές του Lingo με διάσημους να διαγωνίζονται συνήθως για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Lingo: Ποιοι πέρασαν δοκιμαστικό για την παρουσίαση

Τα πρώτα δοκιμαστικά για την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού έγιναν και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν αρχικά από την εκπομπή «Super Κατερίνα» σε αυτά πήραν μέρος η Ελένη Βουλγαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο tik toker Δημήτρης Μπάρμπας.

Θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη δοκιμαστικά το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς το νέο τηλεπαιχνίδι πηγαίνει κατά πάσα πιθανότητα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως το STAR έχει στη «φαρέτρα» του και το τηλεπαιχνίδι «To Club του 1%» το οποίο θα παρουσιάσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης.