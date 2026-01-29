Λύγισε on air δημοσιογράφος της ΕΡΤ κατά την απογείωση του C-130 με τους σορούς των επτά φιλάθλων

Το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που επικρατούσε κατά την απογείωση του C-130 δεν άφησε ανεπηρέαστη την δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Σταυρούλα Χριστοφιλέα , η οποία κάλυπτε τον επαναπατρισμό των επτά σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Η δημοσιογράφος δεν κατάφερε να κρύψει την συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια μετάδοσης των σκηνών με τα επτά φέρετρα των νεκρών από τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

H στιγμή που έκανε την δημοσιογράφο να λυγίσει και να φανεί το «σπάσιμο» στη φωνή της ήταν όταν μετέδιδε πληροφορίες για την τραγωδία και το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130., το οποίο ανέλαβε την αερομεταφορά των σορών από την Ρουμανία στην Ελλάδα.

Το δυστύχημα με τραγικό απολογισμό επτά φιλάθλων έχει συγκλονίσει όλη την επικράτεια ενώ έχει βυθίσει στο πένθος επτά οικογένειες και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.