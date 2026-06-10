«Μα σοβαρά τώρα; Είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα» - Έξαλλη η Ράνια Τζίμα για το Μεσανατολικό

Έντονα αντέδρασε η Ράνια Τζίμα κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις εκτιμήσεις της αμερικανικής πλευράς για την κατάσταση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όταν ο ανταποκριτής του MEGA μετέφερε πως ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ρήγμα στην εκεχειρία, παρά τη σοβαρή κλιμάκωση και από τις δύο πλευρές των τελευταίων ημερών, η δημοσιόγραφος δεν δίαστασε να κάνει το δικό της σχόλιο.

«Μα τώρα, σοβαρά;», παρενέβη αρχικά η Ράνια Τζίμα στον αέρα του δελτίου. «Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει; Είναι μια κοροϊδία αυτό το πράγμα, και οι αγορές ταυτοχρόνως χοροπηδάνε. Δεν ξέρω τώρα ποιανού το αφήγημα χαλάει εδώ, αλλά…», ανέφερε χαρακτηριστικά.