Maestro: Ο Παπακαλιάτης παρέα με τους πρωταγωνιστές της σειράς βλέπουν το πρώτο επεισόδιο

Ο τρίτος κύκλος του Maestro κάνει πρεμιέρα απόψε στις 22.00 στο Mega και οι πρωταγωνιστές της σειράς μαζεύτηκαν για να δουν όλοι μαζί το πρώτο από τα τέσσερα τελευταία επεισόδια με τα οποία θα γραφτεί ο επίλογος.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο προφίλ του στο Instagram τον βλέπουμε μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη, τον Αντίνοο Αλμπάνη, την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Ορέστη Χαλκιά, τον Γιώργο Μπένο, τη Στεφανία Γουλιώτη και όχι μόνο.

Οι πρωταγωνιστές του Maestro έχουν συγκεντρωθεί στο σπίτι του Αντίνοου Αλμπάνη και στο εύθυμο βίντεο που ανέβασε ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, βλέπουμε τη Μαρία Καβογιάννη να ενημερώνει το κοινό στα αγγλικά με τη χαρακτηριστική προφορά της που έχουμε αγαπήσει από προηγούμενα βίντεο για την πρεμιέρα και τις ώρες προβολής του τρίτου κύκλου της σειράς.

«Again, and again, and again!!! Απόψε εμείς στο Albanis Loft…θα δούμε το πρώτο επεισόδιο στο Mega στις 22:00. Και η Μαρία θα θέλει να δει και τα επόμενα!!!» έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη λεζάντα της ανάρτησής του.